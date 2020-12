Tanto el alcalde de Poio, Luciano Sobral (BNG), como la alcaldesa de Marín, María Ramallo (PP), han recibido a los representantes de la hostelería local, han oído sus peticiones y también han dado sus respuestas que, en síntesis, se corresponden con las medidas que están en sus manos: la bonificación de la tasa de basuras y la extinción de la tasa de veladores y terrazas, unas anulaciones más que justificadas por su dolorosa inactividad.

Por el contrario, el encuentro con el alcalde de Pontevedra sigue pendiente sine die, y la secretaria de Hoempo, Elena Vitoria, ha dicho a este periódico que la relación no es tan fluida. O sea que Ramallo y Sobral, sí, y Lores no. ¿A cuento de qué?

La cacerolada de la hostelería resulta un clamor y asombra la insensibilidad de Lores, quien durante el último pleno municipal donde se abordó el asunto con argumentario cruzado, no dijo esta boca es mía. Como si el equipo de gobierno tuviera que protegerlo de algo inconfesable. ¿A que teme el alcalde?

Una vez más, el súper concejal Mosquera se encargó de meter el dedo en el ojo ajeno, sin ver la paja que cubre el suyo propio. Porque el pleno municipal no iba de las medidas que ha tomado o ha eludido la Xunta de Galicia o el Gobierno de Sánchez, que están en otros planos distintos; iba de lo que ha hecho y no ha hecho este Ayuntamiento. De eso iba la cosa.

Lo cierto y verdad es que los pontevedreses echan en falta una comparecencia pública de Lores en su condición irrenunciable de primer ciudadano, para explicar las medidas tomadas dentro de su ámbito por este Ayuntamiento ante las demandas de los sectores más castigados por el covid. Eso que se llama dar la cara, sin tapujos, triquiñuelas, ni politiqueos.

¿Qué es lo que le ha sido de aquel líder pletórico, que hasta no hace mucho tiempo estaba en todas partes, atendía casi todas las invitaciones de entidades, colectivos y asociaciones, y no escatimaba saludos en cada mesa a todos los comensales o presentes en cualquier sarao? Al alcalde de Pontevedra me refiero, claro. Ahí está el Meollo de la cuestión.