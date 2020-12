Los padres de alumnos del colegio de Verducido lamentan la “tardía decisión” de la Justicia, al darles la razón en su reclamación de docente para las niñas que cursaban Primaria en este centro, por lo que una vez ya avanzado el curso en otros colegios, han decidido no volver a perturbar a las pequeñas con un nuevo cambio y dejarlas donde ahora estudian. En todo caso, los padres de Verducido, con el apoyo de la Fanpa y las asociaciones culturales de la parroquia, exigen a Educación que el próximo año no cometa el mismo error y abra el curso de Primaria y de Infantil en esta escuela, con la normalidad con la que debería haber comenzado el pasado septiembre.

En un comunicado conjunto de todos los colectivos, los afectados explican que si bien sería deseable la vuelta de las niñas al colegio de Verducido “para hacer justicia y defender su escuela”, entiende que esta decisión supondría “sobrecargar a las niñas y las familias con una responsabilidad que, en estos momentos, debe subordinarse al interés de las menores”.

Pedir a las niñas un nuevo cambio a estas alturas de curso, cuando ya han hecho el esfuerzo de integrarse en otra rutina, establecer nuevas amistades e integrarse en una nueva dinámica de trabajo, sería volver a cargar sobre ellas el error de la consellería tumbado por una decisión judicial, explican.

Las familias consideran que ahora debe regir el bienestar de las escolares. “Ni desde la consellería, ni tampoco judicialmente se tuvo en cuenta plenamente el interés de las menores, faltó sensibilidad”, lamentan los padres y madres que, por otra parte, entienden que la sentencia que les da la razón “llega demasiado tarde” para lograr el efecto deseado.

El juez estableció que “la Consellería de Educación lesionó los derechos fundamentales de las niñas de Verducido al impedirles comenzar el curso en el colegio donde estaban matriculadas”, recuerdan.

Denuncian además que la actuación de la administración contra las niñas que se quedaron sin plaza “supone un maltrato incomprensible, máxime cuando las familias estuvieron meses reuniéndose hasta días antes del comienzo del curso con todos los responsables de la consellería” para tratar de solventar el error. “No comprendemos el retraso de la Justicia a la hora de garantizar los derechos de los niños durante todo este tiempo. Especialmente, no comprendemos como el juez no dictó la medida cautelar solicitada de que las niñas pudieran permanecer en el colegio donde estaban matriculadas mientras se substanciaba este procedimiento, cuando se trataba del superior interés de las niñas en un procedimiento especial por lesión de derechos fundamentales. Y no se entiende, especialmente, cuando el juez contaba ya en ese momento con toda la documentación que utilizó después para dictar una sentencia tan contundente contra la Consellería”, exponen los colectivos.

Proyecto innovador

Anpa, Fanpa y asociaciones de Verducido recuerdan que el colegio de esta parroquia cuenta con “un proyecto educativo notoriamente innovador, que lo llevó a dirigir y coordinar proyectos internacionales con otros países, entre ellos con Finlandia”, por lo que además de lamentar “este lamentable espectáculo por parte de la consellería”, demandan que con suficiente tiempo por parte de la nueva administración autonómica, se adquiera “un compromiso con la calidad educativa en el colegio público de Verducido de cara al próximo curso 2021-2022, un cambio de actitud que deberá plasmarse en el mantenimiento de la oferta de la unidad de Primaria suprimida irregularmente, así como la reposición de la Unidad de Infantil suprimida el año anterior”, con el fin de “asegurar, para los que vienen detrás y los que estarán interesados en el proyecto educativo, el futuro del centro”. En definitiva, “solicitamos la reposición de la situación de este colegio que desde 1964 funciona con éxito y como referente con distintas unidades de Infantil y Primaria”.