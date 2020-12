Los emprendedores tiran de “pasión” para echarle un pulso a la pandemia

El día en que Pontevedra recuperó algo de normalidad con una tímida reapertura de la hostelería Miguel García abrió, por primera vez, las puertas de su tienda de moda para jóvenes, como la define. A sus 25 años, este pontevedrés decidió buscarse una alternativa laboral en medio de la pandemia para abandonar un mercado de trabajo que se lo pone difícil a la gente de su edad y para la que la Encuesta de Población Activa (EPA) dio una tasa de paro del 36,63 en el tercer trimestre del año en Galicia. Para él la solución pasó por emprender y, aunque no considera que su caso sea “especial”, su negocio es de los pocos que han visto la luz en la ciudad tras el Covid-19. “Al principio me planteé esperar a que pasara la pandemia, pero luego pensé que este era el momento perfecto, si no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca”, confiesa.

Aunque la idea de emprender ya le rondaba por la cabeza antes de la crisis sanitaria, no fue hasta bien estrenada la nueva normalidad cuando Miguel García empezó a darle forma a ‘Recreate Store’, ubicada en la zona monumental de la ciudad. “La tienda decidí que quería abrirla sobre agosto, me animó el hecho de tener un plazo de tiempo hasta navidad y aprovechar para tener un empujón al principio con las fiestas”, explica. En su receta para emprender aconseja “tener las ideas pensadas y un plan para no lanzarse a lo loco”. “Es cierto que el comercio local en Pontevedra está en una situación complicada, pero creo que al estar solo en la tienda los errores serán más pequeños y lo que intentaré será diferenciarme (de la competencia)”.

Con más experiencia en el mundo empresarial local habla Nahir Fernández, una empresaria con más negocios en Pontevedra que en el pasado mes de septiembre, cuando la ciudad se sumía en la segunda oleada del coronavirus, abrió una pequeña tienda de mascarillas en la calle comercial de Benito Corbal. “La idea surgió en verano, le dimos forma al negocio y nos formamos mi socio y yo. La mascarilla es un producto que aunque le demos un enfoque de moda tiene que cumplir unas características determinadas porque está hecho para protegernos”, explica sobre su producto.

Fernández, aunque reconoce que el horizonte de su nuevo establecimiento pueda acabar con el fin de la pandemia, es de la opinión de que “detrás de cada crisis pueden surgir nuevas oportunidades”. Así, junto a su socio llevó el concepto de “salud urbana” a la moda y ya tienen varias oportunidades para franquiciar su negocio en Santiago y A Coruña. “Nosotros cuando abrimos el pasado septiembre nos dijimos ‘ojalá dure poco la tienda’. Al final, además de empresarios somos ciudadanos y ojalá cerremos pronto porque la necesidad de llevar mascarilla no exista. De momento, aunque hay avances en las vacunas, no es así y ya tenemos gente interesada en abrir una tienda fuera de Pontevedra”, cuenta a las puertas de su establecimiento.

Pese al creciente interés que ha despertado su negocio, Fernández valora la dificultad que conlleva emprender. Más en época de crisis. “Para mí no es de valientes, emprender en España es de héroes. Las dificultades burocráticas son inmensas y si a eso se une una dificultad como la que vivimos me parece ya de héroes”, asegura al hablar de “un sistema configurado para no ayudar al emprendedor”.

En el municipio, según el último estudio publicado por el Observatorio Urbano de Pontevedra, el índice de la actividad emprendedora fue en el 2018 del 13,05 (relación de altas empresariales y la población potencialmente activa), la segunda más baja de Galicia. Se trata de una tasa baja que no recoge todavía el impacto de la pandemia en el emprendimiento. En el 2020, como se recoge en el censo de sociedades mercantiles del Instituto Galego de Estatística, en la ciudad apenas se constituyeron compañías en los meses de estado de alarma, dejando el total de sociedades creadas este año en las 118.

En caso de los autónomos, estos se redujeron en 2.052 en el último año en el conjunto de la provincia, como se refleja en la última estadística del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondiente al tercer trimestre del año. “Es cierto que Pontevedra no tiene un fuerte tejido industrial y esto puede desanimar a la hora de abrir una empresa, pero no tenemos más ni menos problemas que otras ciudades. Es un problema estructural”, lamenta Fernández.

A quien la pandemia le trastocó un poco más los planes fue a Javier Calvo, encargado de la tienda de alimentación ‘Colmado’, que su familia abrió este verano en la Boa Vila con vistas a expandir un negocio que empezó en la capital compostelana. “Nos decimos a abrir una segunda tienda en Pontevedra a finales del año pasado porque nos gusta la ciudad y su modelo peatonal es bueno para nuestro tipo de negocio. El local (situado en los soportales de A Ferrería) nos gustó y nos animó a arriesgar”, explica Calvo.

Cuando se decretó el estado de alarma en marzo, acababan de alquilar el espacio. “Tuvimos que retrasar la apertura e inauguramos en agosto. Ya se podía hacer más o menos de todo, pero obviamente no eran las expectativas que teníamos para el verano”, señala. Aunque al principio vio el vaso medio vacío, con las nuevas restricciones que llegaron en la segunda oleada del coronavirus en Colmado agradecieron poder haber desembarcado en la ciudad. “Si fuese solo por la tienda de Santiago abríamos muerto porque depende mucho del turista. Este negocio nos ha salvado. Lo comido por lo servido”, concluye optimista.

Con similar filosofía afronta Estefanía Valiño, propietaria del espacio de fisioterapia ‘Origen’ el momento que le ha tocado vivir para poner en marcha su proyecto. “Me ha tocado en el peor momento, pero me tenía que tocar así para atreverme a enfrentar mis miedos y seguir avanzando. La vida sigue y no todo es el virus”, reflexiona esta fisioterapeuta. En su caso, la idea llevaba cocinándose en su cabeza más de dos años. Aunque ya contaba con experiencia en el sector es ahora, con 39 años, cuando ha dado el paso para convertirse en su propia jefa y arriesgar. “No temo a la pandemia, si hay algo quieres realmente y le pones corazón, basta con diferenciarte”, comenta sobre la filosofía de trabajo que sigue en sus sesiones de terapia en las que combina el trabajo físico con el mental.

Precisamente, Valiño apela al tipo de trabajo que lleva a cabo para hablar de éxito emprendedor pese al coronavirus. “He encontrado el lado positivo porque mucha gente que llega aquí viene con muchos dolores y muy estresada, la pandemia afectó mucho mentalmente y físicamente. Por lo que ofrezco, me va bastante bien. Emprender puede ser difícil pero esta actividad es esencial, si fuese un bar estaría fastidiada”, razona.

Un trabajo parecido es el que lleva a cabo Antonio Shonenberger en el estudio ‘Flow’ de yoga, que abrió sus puertas a mediados de noviembre. De origen suizo pero de madre gallega, a este “trotamundos” de27 años el coronavirus lo pilló volviendo de Asia para darle forma en Pontevedra al proyecto de su vida. “Mi pareja y yo siempre tuvimos el deseo de abrir un centro de yoga juntos y vimos que en Pontevedra no había uno especializado, así que se nos encendió la bombilla”, cuenta.

Lo decidieron antes de la llegada del Covid-19 y cuando tomaron la decisión de alquilar el local se decretó el estado de alarma. Para cuando pudieron acondicionar el espacio la ciudad se volvió a llenar de restricciones y les tocó hacer ronda de contactos antes de iniciar su aventura. “Al ser un proyecto pasional iba a tocar en algún momento. Ahora intentamos ver lo positivo”, asegura. Con las clases sin completar el aforo, indica que ya tienen listas de espera. “Nuestra actividad encaja bien con el momento que vivimos. Con el confinamiento mucha gente empezó a hacer yoga en casa y ha sido abrir y tener las clases completas, no lo esperábamos”, concluye Schonenberger.