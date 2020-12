Hosteleros y otros autónomos organizan dos marchas por unas medidas “insuficientes”

Tienen previsto celebrar dos grandes manifestaciones. La primera será hoy, una caravana en apoyo a la hostelería. La otra está pendiente de autorización para tener lugar mañana viernes y convoca a todos los colectivos afectados, incluidos los propios clientes.

“Estamos totalmente en contra de las nuevas medidas de la Xunta y tomaremos las medidas oportunas. Diríamos que se avecinan tiempos muy críticos, pero ya estamos metidos de lleno en ellos”. Así de tajantes rechazaron ayer mismo los hosteleros empresarios de Pontevedra, aglutinados bajo el nombre de Hoempo, los primeros pasos de la desescalada anunciados por el presidente Alberto Núñez Feijóo.

Esta primera apertura de los bares, cafeterías y restaurantes, que en el caso de Pontevedra,Marín, Sanxenxo y Poio será hasta las cinco de la tarde, no les convence, por lo que aseguran que “no vamos a parar, no permitiremos que desahucien a nuestras familias y nuestros negocios”.

Por ello Hoempo mantiene la gran caravana que ya tenía previsto celebrar hoy jueves y que pasará por tres de los principales concellos de la comarca: Pontevedra, Marín y Poio.

Con el lema “Al borde de la quiebra y sin ayudas reales, salimos a la calle”, la marcha automovilística partirá a las 10.30 horas de A Seca, en Poio, desde donde se trasladará a la Boa Vila y al municipio marinense. Están convocados a participar todos los afectados por el cierre de la hostelería y la idea es hacerse oír y ver en el que ya está siendo el peor momento para el sector.

Entre otros colectivos, contarán con el apoyo de la PAC (Plataforma de Afectados por el Covid).

“La medida es insuficiente porque el horario es hasta las cinco y el aforo dentro es cero. Muchos ya han decidido que no van a abrir porque no les compensa”, se lamenta una de las portavoces de la PAC.

“Lo único que nos hace pensar es que han abierto esta posibilidad para, simple y llanamente, con la excusa de que se puede abrir no darnos las ayudas para poder sobrevivir. Esto no va a ayudar a la hostelería, solo nos va a ahogar más y a obligarnos a cerrar”, añade.

“Las ayudas que lleguen hasta ahora serán para cubrir los impuestos, que van a llegar igual, y quedarnos otra vez a cero”, manifiesta dando voz a un sector que se considera maltratado por las decisiones políticas en plena pandemia.

“No entendemos estas medidas. Con la gente que trabaja quince horas diarias para sacar sus negocios adelante está claro que no han hablado”, apostilla.

En este sentido, desde la PAC piden “medidas suficientes en la calle para controlar a la población porque realmente está descontrolada, no la hostelería”. “Que pongan más medios vigilando la calle, las terrazas, de la Policía Local, Autonómica, Nacional, Guardia Civil o que contraten gente especialmente para esas labores, porque nosotros no somos una autoridad para estar encima de ellos, no es nuestro trabajo ni tenemos capacidad para ello. A nosotros nos dejarían mucho más tranquilos atendiendo nuestros negocios”, indica la portavoz de la plataforma.

Otra cuestión es el ocio nocturno: “No hay ninguna medida que a ellos les alivie. No sé cómo van a sobrevivir”.

Por todo ello, desde la PAC han solicitado permiso urgente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para una manifestación que tendría lugar mañana viernes en la que se invita a participar a todos los afectados, incluido el comercio local y la clientela.

“Las medidas deben incluir recursos”

Desde el Concello de Pontevedra se recibieron las nuevas medidas anunciadas por la Xunta prudentemente. Al ser preguntada sobre ellas, la concelleira de Festas, Carme da Silva, consideró que “quien toma las decisiones atenderá a criterios y razones”. En cualquier caso, indicó que cualquier tipo de medida tiene que ir acompañada de recursos económicos suficientes para paliar sus consecuencias. En cuanto a la ciudadanía, quiso destacar “el comportamiento ejemplar de la gente de Pontevedra, que tuvo y tiene”, recalcó.

“No hay que olvidar la alta tasa de positivos”

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, recordó que, pese a las nuevas medidas de desescalada, no hay que olvidar “que seguimos con una tasa muy elevada de positivos”. “La mayoría de los brotes se producen en los domicilios con reuniones con convivientes y no convivientes. Dentro de una semana volveremos a analizar cómo están los datos”, dijo. La popular se reunió ayer con representantes del sector hostelero con quienes trató, entre otras cuestiones, la posibilidad de poner en marcha un servicio de negociación de alquileres.

“Es un pequeño alivio para un sector clave”

El alcalde de Sanxenxo califica las nuevas medidas como “un pequeño alivio para un sector clave en la economía local y también para el comercio, que se va a ver beneficiado, pero seguimos muy preocupados por la evolución de los casos”. Telmo Martín apela al cumplimiento de las medidas sanitarias actuales para “lograr frenar los contagios y poder aumentar la relajación de las medidas para la Navidad”. Incide en que se mantendrá la vigilancia especial en los accesos al municipio en controles coordinados entre la Policía Local y la Guardia Civil.

“Ahora volvemos al punto de partida”

Luciano Sobral, alcalde de Poio, mostró ayer su preocupación por la incidencia de la pandemia en el municipio, “que no es buena”. “La pregunta, a la vista de estos datos, ahora es si las restricciones valieron para algo o no o si, por el contrario, tenían que haber sido más estrictas”, manifestó. “Ahora volvemos al punto de partida, con el confinamiento entre tres concellos, así como una pequeña apertura de las terrazas. La situación no es positiva”, resumió. Recordó, en cualquier caso, el mensaje de prudencia a la ciudadanía.