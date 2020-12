Grupos de animación callejera, espectáculos pensados para los niños en el Teatro Principal, un poblado de Navidad con 15 casetas de venta de productos típicos, o una tirolina de 150 metros de longitud son algunas de las atracciones con las que el Concello se propone “levantar el ánimo de las personas” en unas fiestas que serán atípicas debido a la pandemia sanitaria. Es el propósito de la Concellería de Festas de Pontevedra, que dirige Carme da Silva y que ayer presentó el programa que se pondrá oficialmente en marcha mañana, con el encendido de las luces a las 18.30 horas. Será un encendido sin inauguración oficial para no convocar a público en ningún punto concreto.

Esta programación festiva se prolongará hasta el próximo 10 de enero, por el centro de la ciudad, los barrios y las parroquias.

Carme da Silva aclaró que “desde el área de Festas considerábamos que teníamos que esforzarnos en hacer una programación que contribuyera a levantar el ánimo a las personas, siendo conscientes de las dificultades y de las medidas de seguridad, para que seamos un poco más felices”. También indicó que esta programación obedece a que “es necesario inyectar recursos económicos en el sector cultural, uno de los más afectados por esta situación” y también inyectar recursos en el comercio local.

La programación de Navidad de Pontevedra tendrá este año dos escenarios principales: las calles y plazas de toda la ciudad, por una parte, y por otra el Teatro Principal. “Optamos por hacer una programación segura e intensa”, explicó la concejala, que tendrá música, animación, circo, magia, etc. “y para que sean seguros optamos para que sean espectáculos itinerantes por los barrios y calles de la ciudad, para evitar posibles aglomeraciones y problemas de aforos”.

Desde el viernes 4 de diciembre, nueve grupos van a desarrollar en estos espacios más de treinta espectáculos itinerantes: Charanga OT, Charanga Mil9, Pablo Méndez, Confusión, Rivel, Armonium, entre otros. En el otro escenario, el Teatro Principal, estará la programación infantil, con dos pases y nueve espectáculos diferentes de 4 compañías, como Baobab Teatro, Pavís Pavós, Polo Correo do Vento y Migallas.

Carme da Silva explicó que se trata de actividades itinerantes con grupos que son de Pontevedra y su entorno para poder contribuir con esta programación a mantener un sector tan afectado como el cultural y el de los espectáculos en vivo.

En este programa se incluye un poblado de Navidad con 15 casetas en la Praza da Ferrería, en la que se venderán productos típicos de estas fiestas, o la tirolina de 150 metros de longitud que se instalará en la calle Reina Victoria y a la que se podrá acceder mostrando un tique de compra del comercio local.

Los Reyes Magos recorrerán todos los barrios y parroquias del municipio el día 5 de enero, con la animación de 9 grupos que realizarán espectáculos itinerantes.

Séquito Real, circo y teatro infantil

Este viernes 4 arranca el programa de Navidad con animación de calle, a partir de las 18.30 horas a cargo de Pablo Méndez Performance, con Pasacalles de Fadas Máxicas e Marionetas do Nadal. El jueves 10 habrá “una sorpresa” en el ámbito del Pazo da Cultura y el sábado 12 vuelve la animación de calle, a las 12.00 con Nelson Quinteiro: Os Apalpadoriños y la Charanga Mil9. El jueves 17 de diciembre se abrirá el Poblado de Nadal en A Ferrería y la Tirolina en Reina Victoria. En el poblado de Nadal habrá 15 stands de productos de estas fechas (la mayor parte del comercio local), con elementos de decoración y 4 stands gastronómicos. Será un recinto cerrado con seguridad, control de aforos y medidas de prevención COVID. El viernes 18 de diciembre vuelve la animación de calle con la Charanga OT, y el sábado 19 con Troula Animación y la llegada del Séquito del Cartero Real. El martes 22 se instalará O Mundo do Circo en diferentes barrios y a las 16.00 Troula Animación volverá a instalar este Mundo do Circo. El miércoles 23 la fiesta en la calle y la música estará a cargo de Barafunda Animación, además de Nelson Quinteiro y el Concerto de Nadal de la Banda de Música de Salcedo en el Pazo da Cultura. En el día de Nochebuena, Rivel Animación, La Fiesta Escennica, Pinguíns recorrerán los barrios y el día 26 volverá la animación de calle con la Charanga OT, Nelson Quinteiro y Flashtop Elfos. De 12.00 a 18.00 horas Pavís Pavós representará “Contos para escorrentar o frío” y el domingo 27 “Contos da Marquesa”. El martes 29 Polo Correo do Vento representará a las 12.00 “Periplo de Nadal” y a las 18.00 “O esquío rampante”. La programación sigue el día 30 con Pablo Méndez Performance; el día 31 con Barafunda Animación, y a las 12.00 horas “O Lobo e a lúa” de Baobab Teatro.

En 2021

Ya en 2021, el 1 de enero se ofrecerá el “Concerto Aninovo” de la Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra con pase doble a las 18 y 20 horas en el Pazo da Cultura y las actividades de animación de calle y programación infantil continuarán hasta el martes 5 de enero, festividad de Reyes, en la que los Magos de Oriente estarán en todos los barrios y parroquias desde la mañana. El programa se cierra los días 9 y 10 con nuevas representaciones teatrales: “Pum pum” y “Luppo” de Baobab Teatro.