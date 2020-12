Noviembre suma 25 fallecidos por COVID en el área, la mitad de los 55 totales desde marzo

El pasado mes de octubre terminaba con 30 fallecidos debido al coronavirus. Ayer finalizaba el de noviembre con 55, es decir, sumando 25 más en tan solo cuatro semanas, un 83 por ciento del total acumulado desde que se declaró la pandemia en marzo.

Que ha sido un mes nefasto lo dicen las cifras de muertos y también las de contagios, que en el área sanitaria se empeñan en no bajar. La situación se mantiene estable, pero no porque no haya nuevos casos, sino porque se dan tantas altas como positivos surgen.

Hay, según las últimas cifras hechas públicas por el Sergas, 1.156 casos activos. Con ellos son ya 5.466 las personas que han contraído el virus en el área, tanto los que se han curado como aquellos que no la superaron, los fallecidos.

Entre estos últimos, la edad media es elevada y, por lo general, llevan asociadas “patologías previas”, en palabras de las fuentes del Sergas que informan diariamente de la situación de la pandemia.

También informan los concellos. En Pontevedra, aseguran desde el gobierno local, hay 321 casos activos. Le sigue Sanxenxo, con 91 y, claramente, sin visos de mejorar. En Vilagarcía cuentan con 81.

Sí ha mejorado el municipio de Marín, que de contar con un centenar de casos activos hace unas semanas ha pasado a tener 76.

En Poio, con 62, la situación empeoró el fin de semana, al incorporar cinco positivos más.

Según el mapa de incidencia del COVID en Galicia, en los cuatro principales municipios de la comarca Pontevedresa la incidencia acumulada de la enfermedad a 14 días es superior a 250. Así, pese a las trestricciones, las más duras en esta segunda ola de la pandemia, en Pontevedra en dos semanas se registraron 269 casos nuevos, en Sanxenxo 86, en Marín han sido 63 y en Poio 48.

En cuanto a las altas, desde marzo se han producido 4.256.

La incidencia de la pandemia preocupa especialmente desde el punto de vista hospitalario. Si la presión aumenta, comienzan los problemas. Actualmente hay 62 personas hospitalizadas en el área sanitaria. La mayoría están en planta, son 54. De estos, 44 están en el Hospital Montecelo, cinco en el de O Salnés y otros 5 en el QuirónSalud Miguel Domínguez.

Los que peor pronóstico tienen son los que están en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, ocho.

El Hospital Montecelo, el de referencia en elárea sanitaria pontevedresa, tiene capacidad para poder acoger a hasta 36 pacientes en UCI, puesto que la pandemia ha supuesto la reorganización de la Unidad de Corta Estancia, UCE, y de REA (Reanimación).

“Podríamos tener hasta 36 pacientes en UCI sin grandes problemas. En la primera ola llegamos a tener 21 ingresados a la vez en UCI. Entonces el diseño llegó a ser para poder acoger a unos 45”, según aseguraba hace unas semanas a FARO Adolfo Baloira, jefe de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra.

El CHOP ha organizado varios equipos especializados para atender a sus pacientes COVID, formados por médicos de Medicina Preventiva y Neumología, básicamente, así como otras especialidades con un papel importante en la pandemia.

Más de 90.000 PCR

Las pruebas de detección del virus juegan un papel clave en la pandemia. Han sido hasta ahora 90.157 las PCR realizadas en el área sanitaria, así como 43.209 pruebas serológicas.

Es por ello que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de seguir a raja tabla las tres medidas anticovid al alcance de todos: uso de la mascarilla, distanciamiento social de un metro y medio a dos metros y la higiene de manos, con agua y jabón o gel hidroalcohólico u otras soluciones del tipo.

En el conjunto de la comunidad autónoma gallega hay 7.806 casos de coronavirus. Del total de pacientes positivos, 78 están en UCI, 406 en unidades de hospitalización y 7.322 no domicilio.

Desde marzo hasta ahora, han fallecido en Galicia a causa de la enfermedad 1.211 personas.

110 casos en residencias de la tercera edad, 75 de ellos en la comarca

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés suma ya 110 casos de COVID en sus residencias de la tercera edad, 75 de ellos en centros de la comarca pontevedresa. A la cabeza continúa la residencia “Pontevedra”, en Vilaboa, donde hay 41 usuarios infectados y 14 trabajadores afectados. Este centro, de hecho, destacó por frenar exitosamente un brote en la primera ola de la pandemia, que no llegó a pasar de tres mayores contagiados. La situación se ha complicado en esta segunda ola, aunque desde la dirección de la residencia trabajan para atajar este problema de salud. Por su parte, en la residencia Domus Vi de Ribadumia hay, según la Xunta, 31 casos activos. Hay que destacar en este caso, que muchos de los fallecidos del área en el mes de noviembre procedían de este centro de mayores. En cuanto a Soremay, en pleno centro de Pontevedra, se mantiene por el momento en los 20 positivos de los que ya se informaba durante el fin de semana: 14 mayores y seis trabajadores.

El Liceo Casino instala un sistema de control de calidad del aire

El Liceo Casino está instalando un nuevo sistema centralizado y automático para la medición de la calidad del aire en todos los espacios interiores de sus instalaciones y que también actuará sobre los sistemas de ventilación y climatización para gestionar su funcionamiento. “La medición de la calidad del aire se hará a través de 25 sensores distribuidos por las salas y espacios interiores. Ya está operativa la primera fase de este nuevo proyecto, que alcanza a todas las actividades abiertas y que incluye la oficina, salas deportivas, espacios interiores del pabellón y la piscina climatizada”, asegura la junta directiva del Casino en un comunicado a todos los socios. La segunda fase estará operativa el 15 de diciembre e incluirá la cafetería, recepciones, restaurante, salas de lectura, biblioteca, salas de juegos, salón noble y vestuarios de piscina y pabellón. Los socios ya pueden consultar la calidad del aire en dichos espacios para decidir si desean hacer uso de ellos o no.