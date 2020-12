Hosteleros escenifican la “muerte” del sector y afirman que “un 30% no llegará al verano”

Los participantes simularon un cortejo fúnebre y se tumbaron en la plaza de España simbolizando “nuestra muerte”. Leyeron manifiestos ante el Concello, la Diputación y la Subdelegación, con la idea de trasladar a las distintas administraciones las reivindicaciones de los profesionales.

Les preocupa en especial que se pierda toda la campaña navideña

“A la Xunta le pedimos ayudas sin letra pequeña”, señala a este respecto Elena Vitoria, de la asociación Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo), convocante de la protesta, “al Concello que condone las tasas y a la Diputación que gestione ayudas en el caso de los pequeños concellos”. Finalmente, demandan de la administración central “un ERTE único, no por cese o por disminución de actividad, porque en realidad hacemos un ERTE porque nos cierran”.

Un ataúd, coronas fúnebres y camisetas negras (amén de cacerolas, silbatos, altavoces, bocinas o tambores) escenificaron ruidosamente el “entierro” de un sector en una manifestación respaldada por caras conocidas del sector como el chef Pepe Solla, que recientemente anunció el cierre de su restaurante con una estrella Michelin.

Insistieron en que desde la hostelería “no podemos asumir el coste social de la pandemia” y en que las ayudas “en lugar de ser un alivio son un nuevo elemento de frustración, porque hay mucha letra pequeña, condicionamientos y no llegan para todos”, indica la portavoz de los hosteleros.

Éstos consideran que en el actual escenario de cierre las ayudas “son como poner una tirita en un grifo que gotea” y la hostelería “está expuesta a una sangría”. Así, Hoempo estimaba ayer que de la totalidad de establecimientos (restaurantes, cafeterías, pubs, salas de conciertos…) “solo un 60% o a lo sumo un 70% llegará al próximo verano, el resto se va a quedar en el camino”.

Según los empresarios de hostelería el cierre de al menos 30% del sector, lejos de ser una estimación negativa “es un cálculo optimista. Y de hecho los que lleguen al verano lo harán tocados”.

Una vez más, el sector insistió en que no es responsable de los contagios en esta segunda ola de la pandemia. Especialmente, preocupa que se pierda totalmente la próxima campaña de Navidad.

La manifestación partió de la delegación territorial de la Xunta y ante el Concello los participantes pidieron respuestas y que se eliminen de inmediato las tasas “como en el resto de concellos gobernados por el BNG”. “Pedimos expresamente que el alcalde se manifieste sobre nuestro problema”, señala Elena Vitoria, cuyos compañeros se preguntaron ante Michelena 30 “dónde está nuestro alcalde cuando es realmente necesario”

Medio millón en ayudas municipales de emergencia

El plan municipal Supera20 de ayuda a las micro empresas y autonómicos afectados por la pandemia, ha aceptado 160 solicitudes, que en conjunto suman un importe que asciende a 481.919,28 euros. La concejala de Réxime Interior, Anabel Gulías, destacó ayer que se ha atendido a “un amplísimo abanico” de peticiones procedentes de distintos sectores. Destaca especialmente la hostelería, donde se incluyen los locales de ocio nocturno. En este sector el importe de las ayudas concedidas por el Concello asciende a 171.000 euros, aproximadamente el 30% del total. Le sigue el comercio minorista y de sectores “que abarcan desde centros de acupuntura, salones de belleza, zapateros o academias”. Anabel Gulías indicó que la línea Supera20 “tiene una ventaja clara y diferenciada para superar este 2020 basada en dos premisas básicas, la de generar un efecto multiplicador inmediato en la economía local y que las ayudas vayan a todos los sectores posibles”. También destacó que el plan se diseñó para “que fueran ayudas equitativas que no dependieran de la especificidad de ningún sector”. Se recibieron 222 solicitudes, 10 fuera de plazo. De los 212 expedientes válidos, fueron aprobados 160, mientras que 43 resultaron desestimados por no cumplir los requisitos y 9 por no contestar a los requerimientos que se les solicitaron. En cuanto finalice el plazo de alegación y se les comunique a los solicitantes a resolución definitiva también se les trasladará la orden de pago del anticipo (el 70% de la ayuda concedida). El importe medio de estas solicitudes se sitúa en 3.000 euros.