El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, pide al gobierno local que, tal y como reclama la Xunta de Galicia, anule “inmediatamente” la parte autonómica en el recibo de agua a toda la hostelería de la ciudad, desde el 5 de noviembre y hasta que se levante la declaración de situación de emergencia sanitaria de interés gallego.

“Si el Concello de Pontevedra no quiere bajar sus impuestos, el Gobierno gallego sí, y por eso pedimos que resuelva cuanto antes esta situación en los recibos de agua porque supone una ayuda adicional más y de apoyo de la Xunta a los autónomos que ahora mismo tienen sus negocios cerrados como consecuencia de la pandemia”, defiende. En esta línea, insiste en que “es de justicia y totalmente razonable que si no hay actividad en restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, hoteles, albergues, etc., no se le cobren impuestos”. Por eso critica “la decisión totalmente incomprensible de BNG y PSOE”.

Domínguez explica que es el Concello de Pontevedra el responsable de emitir los recibos de agua en la ciudad, por lo que tiene que ser él quien aplique la disposición incluida por Augas de Galicia en la Ley de medidas fiscales y administrativas para el año 2021. A través de esta disposición, se exime del pago del canon del agua o del coeficiente de vertidos los consumos de agua correspondientes a los períodos de facturación comprendidos entre el 5 de noviembre y hasta que se puedan reabrir los establecimientos.