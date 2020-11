La Diputación de Pontevedra exige al gobierno de la Xunta de Galicia un plan de rescate integral de la hostelería y los sectores más afectados por las medidas derivadas de la pandemia sanitaria. La moción presentada por el grupo provincial socialista en el pleno celebrado ayer, fue aprobada con los 16 votos del PSdeG-PSOE y BNG, frente a los 12 en contra del PP.

En el debate de esta propuesta, el diputado Carlos Font subrayó que se trata de una “competencia exclusiva” de la Administración autonómica, que el Gobierno gallego ha recibido recursos extraordinarios del Estado que le permiten hacer frente a las consecuencias de la pandemia y que, por el contrario, los concellos han tenido que asumir numerosos gastos imprevistos por estas medidas, sin contar con ningún tipo de financiación adicional de la Xunta de Galicia o del Gobierno central.

“El gobierno de la Diputación entiende que debe ser la Xunta quien habilite los recursos para hacer frente a su decisión de cerrar la hostelería, basada en cuestiones sanitarias, al tratarse de la Administración competente y disponer de recursos suficientes para cubrir las ayudas necesarias”, indicó Font.

Mociones del PP

En la misma sesión plenaria se debatieron dos mociones de los populares relativas al mismo asunto, que fueron rechazadas por la mayoría del gobierno provincial. En la primera, el PP pedía que la Diputación crease una plataforma de venta “online” para el pequeño comercio de la provincia y en la segunda que se cree un fondo de financiación para la reactivación económica y social de la provincia.

Se traduce en la aportación de 10 millones de euros en ayudas directas a la hostelería, que el gobierno provincial rechazó recordando que la Diputación lleva cinco años prestando una “atención muy especial” a todos los sectores económicos de la provincia. “Tenemos muy claro que no vamos a permitir que la Xunta continúe eludiendo sus competencias y descargándolas en el mundo local, restando a los ayuntamientos recursos que tienen que dedicar a los servicios que sí son de su competencia”, dijo el vicepresidente César Mosquera, lo que también fue refrendado por Font, “y además –añadió–, no enviando ni un solo euro para que los ayuntamientos puedan atender al vecindario o a los sectores económicos afectados por la pandemia”.

También se votó en contra de la moción popular por la que se solicitaba la creación de una Plataforma provincial de comercio “online”. Carlos Font explicó que esta iniciativa iría en contra de los “market places”, creados por los emprendedores del sector privado, y podría incurrir en inseguridad jurídica ser contraria a la libre competencia.

Además, recordó que con el anterior gobierno provincial, presidido por Rafael Louzán, se creó una iniciativa de estas características, financiada con fondos europeos y que “aquella plataforma tuvo que ser retirada después de gastar un despilfarro de 1,2 millones de euros de dinero público e, incluso, la Unión Europea abrió una investigación por el uso de los fondos comunitarios”. En la misma línea, el vicepresidente Mosquera señaló que, en todo caso, tendría sentido que este tipo de iniciativas las promoviese la Xunta de Galicia.

Más de 4 millones para reparar vías provinciales

El pleno de la Diputación dio el visto bueno a una inversión de 4.431.000 euros en el mantenimiento de los 1.700 kilómetros de la red provincial de carreteras. “El acuerdo de conservación de firmes es un hito en la preservación de la red y, por tanto, de la seguridad vial a lo largo de toda la provincia”, dice el gobierno provincial. Se basa en la división del territorio provincial en seis zonas equilibradas que recibirán inversiones de entre 640.000 y 880.000 euros a lo largo del año próximo, armonizando así el gasto y garantizando una calidad de prestaciones equivalente. El acuerdo marco fue puesto en marcha por primera vez en 2017 por el actual gobierno provincial. Aunque inicialmente no contó con el apoyo del PP en el pleno de ayer salió adelante por unanimidad. También se aprobó una modificación de crédito, por importe de 150.000 euros, que va a permitir que los municipios de la provincia puedan usar las bajas en la adjudicación de las obras Plan de Reequilibrio del año 2017, en el marco del operativo provincial del Plan Concellos.

El PP critica que “es la única que no da ayudas”

El portavoz del grupo provincial del Partido Popular, Jorge Cubela, lamentó que PSOE y BNG perdiesen “la oportunidad de dar marcha atrás” y apoyar un plan de inversiones de 10 millones de euros para autónomos y pymes de la provincia, en la propuesta defendida por los populares. “Carmela Silva es la presidenta de la Diputación que aún no ha dado un euro para ayudar a autónomos, hostelería y pymes, y se permite cargar por sistema contra quien primero hizo los deberes, que fue la Xunta”, dijo Cubela. El PP contrapone “los 84 millones de euros anunciados por el Gobierno gallego, o los 10 millones de la Diputación de A Coruña, con los 0 euros de la Diputación de Pontevedra” y argumenta que con un presupuesto de 165 millones de euros y con los remanentes, la Diputación tiene capacidad económica para hacerlo. “Es la única diputación gallega que no da ayudas. La única que continúa sin repartir un solo euro a autónomos y pymes. Soria, Cáceres, Sevilla, León, Guadalajara, Jaén, Zamora, Málaga, León, Huelva, Valladolid, Alicante y un largo etcétera de diputaciones provinciales de todo el país también las aprobaron. Si otras diputaciones pueden colaborar, ¿por qué la de Pontevedra no? Porque PSOE y BNG no quieren”, dice Cubela.

“Llega tarde”

El portavoz popular lamentó que “este gobierno llega tarde. No dejen huérfanos por más tiempo a los autónomos y pymes de esta provincia”, insiste Cubela. “Para que no caigan en la tentación de decir que el PP quiere hacer de este tema una lucha política y para que vean que es una cuestión totalmente constructiva, trasladamos la propuesta de la Diputación de A Coruña, que está gobernada por el PSOE”, añadió. Para los populares, PSOE y BNG “no entienden qué es la Diputación, tiene que destinar sus recursos al punto económico presente. Los sectores estratégicos de la provincia son los que en este momento están llamando a las puertas de esta casa para pedir ayudas”. Sobre la plataforma de venta “online” que también propuso el PP, Pepa Pardo argumentó que las “campañas de promoción del comercio de cercanías son necesarias pero insuficientes. Es fundamental poner mecanismos para que puedan competir en el mercado ‘online’, facilitar su posicionamiento en la venta por internet” y criticó que este sea el “gobierno del no es no. De la igual cuál sea la propuesta, la respuesta siempre va a ser no”.