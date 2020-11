Dos juzgados anulan 6 multas por incumplir el primer confinamiento

Ambos juzgados (uno con sede en Vigo y otro en Pontevedra) coinciden con los criterios ya esgrimidos por otros juzgados de la comunidad y explican que la anulación de las multas se produce porque las subdelegaciones del Gobierno aplicaron un tipo infractor, el de “desobediencia a la autoridad”, que consideran incorrecto.

Para la concurrencia de esa infracción, la persona sancionada debe incumplir “una orden directa, inmediata y particularizada de la autoridad o de sus agentes, impartida en el momento en el que es identificada”. En ningún caso, por tanto, “permite sancionar, de manera genérica, el incumplimiento de disposiciones normativas de carácter general”.

Según explican desde el TSXG, los jueces y juezas gallegos entienden que las restricciones son de naturaleza sanitaria y que, por lo tanto, su incumplimiento debe ser sancionado por la Xunta, no por el Gobierno. Es por ello que este motivo de anulación “afecta a todas las multas interpuestas durante el primer estado de alarma, es decir, entre marzo y junio”. Esto no quiere decir que las personas que no acaten las normas sanitarias en vigor ahora mismo por causa de la pandemia estén libres de recibir cualquier sanción. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recuerda que, en la actualidad, los incumplimientos de las restricciones impuestas por la Consellería de Sanidade ya están siendo sancionados por la Xunta y los Ayuntamientos.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, en base a este criterio, ha anulado las multas a cinco trabajadores que el 26 de marzo acudieron en el mismo vehículo desde la sede de su empresa a realizar unas reparaciones en la zona portuaria de Guixar, en Vigo. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra estimó el recurso de un hombre que el 23 de marzo fue sorprendido por la Policía Local en la calle Ponte Nova incumpliendo el confinamiento sin causa justificada. Alegó ante los agentes que iba al supermercado pero no tenía ni bolsa ni dinero encima.