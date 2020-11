El Concello de Pontevedra trasladará a la Xunta de Galicia que “el Plan de Saneamiento de la Ría de Pontevedra que nos traen no se puede denominar así, cuando no saben que hay obras que ya están hechas, y otras obras previstas no se corresponden con la realidad y no son ejecutables, porque no están basadas en ningún cálculo real”, afirmó la concejala responsable del Ciclo del agua, Carme da Silva tras conocer las propuestas recogidas en el documento resumen de dicho plan.

“El resumen que desgraciadamente tenemos que hacer desde el Concello es que estamos ante más de una década perdida para el saneamiento en Pontevedra y en la ría” , lamentó la edila, antes de repasar el listado de errores, olvidos e imprecisiones que, a su entender, tiene el plan presentado por la Xunta.

Las propuestas de actuación prioritarias recogidas –explicó Da Silva– incluyen e incluso presupuestan proyectos ya ejecutados por el Concello y que están en funcionamiento, como por ejemplo el colector del río Os Gafos.

Estudio

El estudio realizado por la Xunta –sigue la concejala– recoge que el saneamiento de Pontevedra “tiene un sistema separativo de muy alta calidad y que funciona muy bien”, una cuestión que la concejala recordó que “es gracias a los 33,6 millones de euros que el Concello ejecutó o está ejecutando en actuaciones como el mencionado colector de Os Gafos”, además de la continua renovación de servicios que se está realizando, actuaciones de mejora urbana de la red, o a los trabajos que periódicamente se realizan con buceadores para solucionar las filtraciones de agua del mar en la galería de servicios.

Además del colector general del río Os Gafos –explicó–, el Plan de Saneamiento de la Xunta también incluye una serie de estructuras de regulación a lo largo del río que “ahora los propios técnicos reconocen que ya no saben si son necesarios o no”, el arreglo del colector general de la Xunqueira de Alba, y el arreglo del colector de Cocheras.

Sobre el colector que va de Cocheras a la EDAR de Placeres, la concejala recordó que el problema que existe en este punto “fue provocado por las obras realizadas por la propia Xunta” que colocaron una tubería errónea, de menor diámetro del necesario, lo que hace que el bombeo sufra un estrangulamiento en ese punto. Carme da Silva indicó que como en los presupuestos de la Xunta no aparece reflejada ninguna partida específica para el Plan de Saneamiento de la ría, pero sí una partida de 518.000 euros para Gestión de pluviales Pontevedra, “queremos pensar que esa misteriosa partida es para resolver ese problema y que no quieren reconocer públicamente que fue provocado por sus obras”.

“Cero euros” desde 2010

Carme da Silva recriminó a la Administración autonómica que desde el año 2010 hasta la actualidad haya invertido “cero euros en el saneamiento de Pontevedra y en la ría” y así hizo un repaso de lo ocurrido desde marzo del año 2010, momento en el que la Xunta adjudicó los trabajos de saneamiento del río de Os Gafos para ejecutar el colector. Un año después anuló ese contrato “y tomó la decisión política de no ejecutar esa obra y se nos dijo que no era prioritaria, que el prioritario era hacer el Plan de Saneamiento de la ría para, en función de los resultados de ese estudio tomar la decisión de sí era necesario o no”.