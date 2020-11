Dos fallecidos por gripe en un año en el CHOP frente a 50 por Covid desde marzo en el área

Desde entonces, siguiendo los altos y bajos de las dos olas de esta enfermedad que ha cambiado la vida del mundo entero, se han registrado 50 fallecidos en el área sanitaria, la mayoría personas de avanzada edad y con patologías previas.

Son 25 veces más vidas que las que se cobró la gripe en la campaña del año pasado en el CHOP, que incluye a buena parte del otoño, invierno completo y parte de la primavera. Habían sido solo dos los fallecidos por esta enfermedad común, contra la que sí hay vacuna. Y el año anterior se habían registrado tres, es decir, alrededor de 20 veces menos fallecidos.

Y es que ahora, pasados los meses, sí que lo pueden afirmar con conocimiento de causa los médicos: “La mortalidad del Covid es entre 10 y 30 veces mayor que la de la gripe”. Son declaraciones del jefe de Medicina Interna del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Juan Carlos Rodríguez, a FARO. Además, señala que todavía no se han dado casos de gripe en el área sanitaria.

Hay dos casuísticas que marcan esta realidad. Por un lado, las temperaturas benignas que se han disfrutado hasta el momento, con muy poco frío y humedad. Por el otro, que con la segunda ola de la pandemia escalando cifras y las medidas de prevención más presentes que nunca, se está evitando también el contagio de la gripe por el uso de la mascarilla, hidrogeles e higiene de manos.

La ausencia de una vacuna es la que ha elevado a 5.134 los contagiados por Covid en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que presenta esta semana una engañosa mejoría al mantener en 1.235 el número de casos activos de Covid durante tres días consecutivos. Esto se debe a la elevada cifra de altas, que está compensando a los nuevos contagios, 69 más en 24 horas, según el Sergas.

En cuanto a la presión hospitalaria, se ha incrementado ligeramente, puesto que son ya 65 personas ingresadas, seis de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Continúan las restricciones en casi la totalidad del área sanitaria, con tres “macroconcellos” en Pontevedra y O Salnés, en los que la salida y entrada está prohibida salvo por motivos justificados. Además, la hostelería sigue cerrada excepto para entrega a domicilio o recogida en el local.

Según el mapa de situación del Covid de la Xunta, que informa de los contagios en los últimos 14 días, en el municipio de Pontevedra se han producido 298, mientras que en el de Sanxenxo fueron 75. Marín, por su parte, registró 69 y Poio, 53. En Cambados fueron 63, en Vilagarcía 56, en O Grove 49 y en Vilanova 30.

En cuanto a los casos activos, Pontevedra tiene actualmente 354, Marín cuenta con 90, Sanxenxo con 87 y Poio con 64.

Test de antígenos en Primaria

Para incrementar la detección de nuevos contagios, siete centros de salud de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés (A Parda y Virgen Peregrina en Pontevedra, el centro de salud de San Roque en Vilagarcía de Arousa, así como los de Vilanova de Arousa, Cambados, Bueu y Baltar en Sanxenxo) comenzaron esta semana a efectuar test rápidos de antígenos.

La previsión es que estos tests se efectúen también en el resto de 44 centros de Atención Primaria del área entre esta semana y la próxima, para lo cual se les suministrarán gradualmente estas pruebas.

Dentro de las líneas de actuación de vigilancia, prevención y control de la infección por el Covid, continúa siendo clave la realización de un mayor número de pruebas diagnósticas que permitan la detección precoz de nuevos casos de infección. Desde que se declaró la pandemia hasta ahora se han realizado en Pontevedra y O Salnés 85.672 PCR y 42.649 pruebas serológicas.

Campo Lameiro y A Lama

La Xunta informó anoche de que, tras ser asesorada por el comité clínico de expertos, levantará las restricciones especiales en varios municipios gallegos, entre ellos el pontevedrés de Campo Lameiro, que pasa al nivel 2.

Por el contrario, hay otros concellos en los que además de mantenerse el nivel restrictivo actual se implementará una “observación específica” a su evolución epidemiológica, como es el caso de A Lama.

158 en centros educativos

40 positivos en la residencia de mayores de Vilaboa

La residencia de mayores “Pontevedra”, en Vilaboa, ya suma 40 positivos, de los que la mayoría de los casos son en usuarios, 29. Los 11 restantes son trabajadores. Ayer martes se incluyeron en el brote a 19 más más y siete empleados, tal y como informaron las consellerías de Sanidade y Política social. No es, con todo, la que suma mayor número de positivos de residencias del área sanitaria. El primer lugar es para la de Dumus Vi de Ribadumia, con 59 casos. También en este centro la mayoría son personas mayores, 42, frente a 17 trabajadores. En las dos del municipio de Pontevedra con casos, se mantienen. Son dos, un trabajador en cada una: Soremay y Sariva Sénior.

También ha empeorado la situación en los centros educativos no universitarios del área, que ya suma 158 casos activos, aunque solo hay cuatro aulas cerradas. En los del municipio de Pontevedra, los que más positivos acumulan son el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con seis enfermos, y los IES Sánchez Cantón, Valle Inclán y A Xunqueira II, con cinco casos cada uno. También cinco son los que presenta el Colegio Calasancio. En el concello de Marín hay seis centros con positivos. Son la Escuela Infantil Casa do Mar, con uno; el Colegio La Inmaculada, con cuatro; el IES Chan do Monte, con otros cuatro; el IES Illa de Tambo, con dos; y, con uno cada uno, los colegios San Narciso y el Sequelo. En Sanxenxo hay nueve centros con 16 casos, mientras que en Poio son cuatro centros y ocho infectados. Las cuatro aulas cerradas están en Pontevedra, Poio y A Illa.