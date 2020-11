La Policía Local de Pontevedra denunció la pasada semana a 18 ciudadanos por incumplir las restricciones derivadas de la pandemia sanitaria. Solo durante el fin de semana se denunció a un total de 8 vecinos, en concreto por no respetar el toque de queda y estar en la calle sin causa justificada después de las once de la noche. Se denunció además a otra persona por no hacer uso de la mascarilla.

Durante la semana, entre el lunes y el viernes, se denunció a 6 personas por no respetar el toque de queda, así como a dos locales de hostelería.

El primero de los locales se denunció el pasado miércoles 18 en la parroquia de Pontesampaio a las 13.40 horas. Además de expedientar al propietario del local se propuso sanción igualmente para las tres personas que se encontraban consumiendo bebidas en su interior. En este caso el expediente viene derivado de mantener una reunión social sin ser convivientes y por no hacer uso de la mascarilla en el momento que fueron identificados.

Por otra parte, el jueves 19 se denunció a las 14.00 horas a un local ubicado en el centro histórico de Pontevedra, que estaba utilizando una barra exterior abatible, que en principio estaría destinada a servir las consumiciones para llevar pero que en este caso estaba siendo empleada para consumir en la misma barra, lo que generaba la creación de grupos en torno a la misma. Este local está ubicado en la plaza Marqués de Aranda del centro histórico. Las propuestas de sanción son remitidas a la Xunta de Galicia o como autoridad competente en este ámbito.

La recogida de basura a domicilio para familias afectadas por covid-19 entre sus miembros tiene en estos momentos a 18 hogares inscritos en el servicio. Toda familia con algún caso de coronavirus pueden solicitar el servicio a través de la Policía Local.