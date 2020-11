Caída en el número de casos activos en el área sanitaria por el fin de semana, una reducción que suele ser habitual. Según el Sergas, hay 1.235 enfermos pese a que se produjeron 51 positivos más, ya que se compensaron con el número de altas, 58.

Asimismo, hay 57 hospitalizados, la mayoría en planta (45 en el Hospital Montecelo, cuatro en el de O Salnés y tres en el QuirónSalud Miguel Domínguez), mientras que otros cinco están en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Además, a última hora de la tarde se informó del fallecimiento de un hombre de 81 años en el Hospital Montecelo, con lo que son ya 48 los muertos por la enfermedad desde marzo en Pontevedra y O Salnés.

El área sanitaria no mejora pese a las restricciones especiales establecidas por la Xunta de Galicia hasta, al menos, el próximo 4 de diciembre, por lo que no se descarta que se amplíen a después del puente de la Constitución.

Actualmente, hay tres grandes zonas con cierre perimetral. La más amplia es la que forman Pontevedra, Marín, Poio, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Vilaboa y Soutomaior. Además, en O Salnés hay un “macroconcello” del que forman parte Vilagarcía, Vilanova y Cambados. Por último, Sanxenxo y O Grove son un área propia juntos.

Los vecinos de las diferentes áreas no pueden salir de ellas salvo por motivos laborales, de salud, de cuidado de personas mayores o menores o judiciales, entre otras causas justificadas. Tampoco pueden entrar en estas zonas gente que no esté empadronada en ellas.

La principal medida aplicada en todos estos municipios es el cierre de la hostelería, que solo puede trabajar a puerta cerrada y con entrega a domicilio o en el local, sin consumición en éste.

Tal y como informaron ayer los propios concellos, el que mayor número de casos activos tiene es el de Pontevedra, con 349.

Le sigue el de Marín, con 92, mientras que Sanxenxo cuenta con 83. En Vilagarcía de Arousa hay 67 personas enfermas y en Poio son 63.

Desde que se declaró la pandemia, en el mes de marzo, Pontevedra y O Salnés han registrado 48 fallecidos por Covid, mientras que se han curado 3.704 pacientes.

Las PCR son por el momento el único arma de los sanitarios contra la pandemia. Hasta el momento se han realizado en el área sanitaria 84.295, más de 860 el pasado sábado.

Empeoramiento en esta ola

La positividad a siete días se ha incrementado y es ya del 8,48 por ciento, tres puntos y medio por encima de la media máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la fija en un 5 por ciento.

En esta segunda ola de la pandemia del Covid el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha empeorado sensiblemente, ya que las cifras de casos activos son tres veces superiores a la media que se registraba en el mes de abril, en pleno pico de la primera ola, cuando era de unos 400.

Según los últimos datos facilitados a FARO por el Servicio de Alertas Epidemiolóxicas de la Xunta, hay alrededor de 80 brotes activos en el área, la mayoría de carácter familiar, lo que demuestra que desde que comenzaron las restricciones, que cerraron la hostelería, el problema ha sido, básicamente, que la ciudadanía no ha respetado las normas de no reunirse con no convivientes, tanto en domicilios particulares como en espacios públicos.

De hecho, este fue el motivo que llevó a Sanxenxo a entrar en las zonas con cierre perimetral, debido al notable incremento de contagios entre familiares, con algunos brotes de hasta 16 positivos.

En el conjunto de Galicia hay 8.828 casos activos, según la información hecha pública ayer mismo por el Sergas.

Sancionados tres jóvenes por incumplir el toque de queda en la calle en Bueu

La Policía de Bueu sancionó en la noche del sábado al domingo a tres jóvenes por incumplir el horario del toque de queda y suma ya nueve denuncias desde que se estableció esta medida. Estas tres personas estaban alrededor de las 23.30 horas en la calle Santán y ninguna parecía dirigirse a su vivienda. En esta intervención participó la Guardia Civil, que denunció a uno de los jóvenes por tenencia de drogas. Esta misma semana, en la madrugada del jueves al viernes la Policía ya denunció a otros dos hombres que se encontraban de madrugada en el vial de acceso a Tulla, en Beluso. Desde la jefatura apuntan que hay personas que salen de los locales a las 23.00 horas para dirigirse a sus casas, lo que cual no es correcto. “A esa hora hay que estar en casa. Hasta el momento hemos sido flexibles, pero a partir de ahora seremos más estrictos”, avanzan. Por su parte, el Concello de Marín anunció, también el pasado fin de semana, que endurecerá la vigilancia, incorporando agentes de paisano.

84 positivos en residencias de mayores, entre usuarios y trabajadores

Los centros de mayores del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ya suman 84 positivos, de los cuales la mayoría son usuarios, 57. La que mayor número de enfermos presenta es la residencia Domus Vi de Ribadumia, con 44 usaurios y 20 trabajadores. Es, asimismo, la que ha registrado más fallecidos en las últimas semanas, pacientes ingresados en el Hospital do Salnés. En la residencia “Pontevedra” de Vilaboa son 14 los positivos, diez de ellos residentes. Asimismo, en la Divina Pastora, de Vilagarcía de Arousa, hay tres casos, dos de ellos mayores. También tres son los que presenta la de Nosa Señora Valvanera, de Cambados, que ha experimentado una importante mejoría en los últimos días, aunque también registró un fallecido el pasado viernes, un hombre de 86 años. En cuanto a las del municipio de Pontevedra, solo cuentan con dos positivos, dos trabajadores, uno de Saraiva Sénior y otro de Soremay. No hay actualmente ningún usuario afectado.