Con una cacerolada ha celebrado la Plataformas de Afectados por el Covid de Pontevedra, PAC, su formación tras inscribirse en el registro del Concello. Cada viernes desde hace tres semanas se lanzan a las puestas de sus negocios para reclamar ayudas reales y apuntan que lo seguirán haciendo. Esta plataforma nace para dar tender una mano a todos aquellos afectados por el covid, desde autónomos a empresarios o incluso civiles, como indica su portavoz, Jacobo Barragáns.

Cuenta ya con más de 1.100 personas, la mayoría hosteleros, pero también de otros sectores como el pequeño comercio o los espectáculos y están a disposición de “cualquiera que se quiera unir al que le haya afectado el covid”.

Desde el PAC afirman no tener color y solo quieren reclamar lo que creen justo. En este sentido Barragáns enumera las exigencias de la plataforma. Reclaman al Concello de Pontevedra la “flexibilización de la normativa”, para ajustarse a la realidad de los comercios, “facilitarnos cualquier tipo de medida que nos pueda ayudar a generar ingresos, así como la cancelación de las tasas como han hecho otros ayuntamientos cercanos y la devolución de las que creemos que se nos han cobrado indebidamente los meses que hemos estado cerrados”.

Por otro lado piden a la Xunta de Galicia “ayudas claras, concisas y continuadas”. “Creemos que por mucho que nos den ahora dinero, que estamos muy agradecidos, no es el remedio para este mal, porque continúa. El dinero se va a acabar y la situación no”, señaló Barragáns.

Por último reclaman al Gobierno central un ERTE “claro, único y justo. Que sea de aplicación fácil porque ahora nos están mareando”. En este sentido piden a las administraciones que sean conscientes de la realidad de muchos sectores y de lo que está por venir porque “esto está mal, pero creemos que va a ir a peor”.

La plataforma está recogiendo firmas para reunir a empresarios de todos los sectores de Pontevedra y alrededores ya que recuerdan que “esto es una cadena” y todas las empresas se ven afectadas. Con todo, esta nueva plataforma busca “hacer es el máximo ruido posible y estar sentados en todas las mesas de negociación. Pretendemos ayudar y guiar las ayudas hacia cosas donde podamos aprovecharlas, porque a veces aún queriendo ayudar no se hace de la forma en la que creemos que puede ser más óptima”.

Para terminar Barragáns hace un balance del número de contagios diarios que no ha bajado pese al cierre de bares. “Esto confirma que la hostelería no es la culpable. Más que nosotros no ha colaborado nadie, hemos cumplido todas las medidas exigidas y hemos estado un poco demonizados”, sentencia el portavoz.