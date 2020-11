Dos fallecidos y 84 contagios en el día en que se cumplen dos semanas de restricciones

De este modo son 1.235 los casos activos, es decir, casi la misma cifra que el 7 de noviembre, cuando comenzaron a aplicarse las restricciones especiales de movilidad y contactos. Desde entonces se han producido decenas de contagios diarios, así como altas, 98 de estas últimas solamente ayer. Esto es lo que ha provocado que el número de enfermos sea casi el mismo.

Una de las principales medidas de estas nuevas restricciones fue el cierre de la hostelería en los municipios afectados, de ahí que una de las principales dudas que surge en este momento, y vista la evolución, es si de haberse mantenido abierta los casos activos a día de hoy serían muchos más o si su impacto en la pandemia es menor del pensado.

En todo caso, no se pueden negar los contagios nuevos, cuyo pico se alcanzó el pasado miércoles, con 92 casos más.

Según el servicio de Alertas Epidemiolóxicas de la Consellería de Sanidade en la provincia de Pontevedra, actualmente hay 82 brotes activos, frente a los 33 que había hace una semana. La clave radica en que una parte importante de la ciudadanía ha mantenido las comidas y eventos familiares o con amigos pese a que está prohibido todo tipo de contacto social con no convivientes.

La prueba está en que la gran mayoría de esos brotes son de carácter familiar, algunos con 11, 12, 14 o 16 positivos, como ocurre en los municipios de Sanxenxo, Vilaboa, Pontevedra y A Lama, entre otros.

Obviamente, el concello con más casos es el capitalino. En la Boa Vila hay 345 enfermos y 1.375 personas en seguimiento, según informó ayer el gobierno local.

Le sigue el de Marín, con 90, mientras que el tercer puesto es para Sanxenxo, que con sus 77 casos entró el pasado jueves en las áreas de restricciones especiales, una semana y media después que el resto de concellos de las comarcas de Pontevedra y O Salnés.

Poio pide prudencia

Buenas noticias para el concello de Poio, que ha bajado hasta los 57 casos activos y que, tras varios días continuos de reducción de contagios, ha salido del nivel rojo de alerta establecido por la Xunta y ha entrado en el naranja. Continúan en el máximo nivel todavía Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova, Cambados y O Grove. En este último hay 71 enfermos.

En cualquier caso, desde el Concello de Poio se hace un llamamiento a la prudencia e insta a la ciudadanía “a non baixar a garda e apela á responsabilidade da veciñanza para consolidar esta baixadas e respectar as restricións vixentes”.

Estas son, básicamente, el cierre de la hostelería, la limitación de reuniones a personas conviviventes, el toque de queda nocturno (entre las 23 h las 6 horas) y el cierre perimetral. En este sentido, son tres los “macroconcellos” establecidos por la Xunta. Uno formado por Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Soutomaior. Otro es el que abarca a Vilagarcía, Vilanova y Cambados y el tercero es el formado por Sanxenxo y O Grove.

La mayoría, en el domicilio

De los 1.235 casos activos en el conjunto del área sanitaria, la gran mayoría, 1.167, evolucionan sin complicaciones en sus propios domicilios.

Por el contrario, hay otros 68 pacientes que requieren de hospitalización. Hay, según el Sergas, 62 en planta en los hospitales: 53 en el de Montecelo, seis en el de O Salnés y tres en el QuirónSaludMiguel Domínguez. Los otros seis están en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

Desde el inicio del plan de contingencia del Covid se han curado 3.566 pacientes en el área sanitaria, puesto que resultaron contagiadas 4.485 personas. En cuanto a la realización de pruebas, desde marzo se han hecho 82.404 PCR y 42.395 pruebas serológicas.

En el conjunto de la comunidad gallega hay más de 9.000 casos activos actualmente.

