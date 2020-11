La Diputación de Pontevedra aprobó ayer su presupuesto para 2021 de 164.5 millones de euros con los votos a favor de PSOE y BNG y sin abstenciones ni votos en contra, ya que el PP abandonó el pleno provincial justo antes de la votación.

Los populares se fueron en estampida de la sala de plenos tras un intenso debate. El culmen de la discusión entre gobierno y oposición vino cuando el diputado socialista Carlos Font le sugirió a Jorge Cubela que, “el día que el señor Rueda quiera, hablamos de sueldos y sobres”, en referencia a la acusación por parte de los populares al gobierno provincial de querer subirse los sueldos. Font terminaba su intervención pidiéndole al PP que, si quería recortar gastos, renunciaran a alguna de sus dedicaciones.

Llamada al orden

Fue así como terminó el debate, después de que Carmela Silva, presidenta de la Diputación, no dejara contestar a Cubela, le llamara dos veces al orden y le pidiera que no hiciera “como el diputado de Vox en Andalucía”, que abandonó el Parlamento entre insultos. Inmediatamente después, los populares abandonaron el pleno, que terminó con la votación que sacó adelante los presupuestos.

En este sentido, Font recordó que “las más elementales normas de la democracia indican que, finalizado el debate, no corresponde a nadie más intervenir”, lamentando este comportamiento.

Así, todo el pleno estuvo marcado por la acusación del Partido Popular al Gobierno provincial de querer subirse los sueldos en el peor momento. En este sentido, cabe recordar que hace dos días el bipartito anunciaba que retiraría de las bases del presupuesto para el próximo ejercicio de 2021 el párrafo referente a las retribuciones de la corporación.

Finalmente, los presupuestos salen adelante, y según el portavoz del BNG, César Mosquera, no podrían haber imaginado nada mejor “ni en los mejores sueños. El nacionalista destacó que se eleva el gasto directo en favor de los ayuntamientos, sumando diversos servicios provinciales, hasta los 75 millones de euros y subrayó que, cuando todo el mundo esperaba un Presupuesto a la baja, el Gobierno provincial presenta unas cuentas expansivas y que apuestan por el gasto público y por políticas anticíclicas cuando más falta hace.

Por último el portavoz del BNG subrayó que estos presupuestos llegan ahora, y con anticipación, para dar a los concellos la información que precisan para elaborar sus respectivos presupuestos municipales, a pesar de que lo más cómodo habría sido esperar a que se aclarase la situación, indicó el vicepresidente provincial.

“Entierro de la carrera profesional”

Con este lema, “Entierro de la carrera profesional en la Diputación”, se manifestaron en la mañana de ayer trabajadores y sindicalistas de CC OO ante el Pazo provincial durante el pleno en el que se aprobó los presupuestos de 2021. Con un ataúd y coronas de difuntos se manifestaron a las puertas de la Diputación. José Ramón Piñeiro, secretario de la sección sindical de Comisiones en la Diputación denunció el “atropello” del gobierno provincial a los trabajadores con estos presupuestos. Piñeiro señala que el bipartito se ensaña con los trabajadores y recalca que a día de hoy las desigualdades entre los mismos han aumentado, al contrario de lo que prometía el PSOE. De hecho, el secretario sindical indica que las diferencias oscilan entre los 300 y 1.000 euros. “El personal en muchos casos no cobra por el trabajo que hace, se crean plazas innecesarias para hacer lo mismo que ya hacen otros trabajadores, duplicando el gasto de manera totalmente innecesaria que responde a intereses de partido y amistades”. Además, denuncia que el Gobierno provincial está creando una administración paralela, impidiendo el derecho de los trabajadores a progresar en sus puestos de trabajo a través de la carrera profesional, como se hace en otras administraciones.

Respuesta de Font

Ante estas acusaciones el portavoz del PSOE, Carlos Font, arremetió duramente contra Piñeiro. “No vamos a permitir más mentiras, más montajes y más difamaciones. Ya estamos hartos de sus mentiras. Comprendemos que lleve cinco años enfadado porque ya no puede hacer lo que le venía en gana por la puerta de atrás. Pero que no nos obligue a sacar listados con nombres y apellidos que demuestran lo que hacía, que no nos obligue”, insistía el diputado.