Dos concentraciones diferentes en la mañana de ayer ante el Hospital Provincial pidieron el cese de la actual gerencia del área sanitaria y reclamaron material preventivo suficiente para todos los trabajadores, como mascarillas FPP2 y equipos EPI para todos aquellos sanitarios que lo precisen en el ejercicio de su profesión. Los continuos positivos en diferentes servicios del Complexo Hospitalario son la gota que ha colmado el baso y los trabajadores están dispuestos a movilizarse las veces que haga falta en lo que consideran, además, una defensa de la sanidad pública.

La primera de las protestas tuvo lugar a las once horas y estuvo convocada por los sindicatos CIG, UGT, Omega, CSIF, CC OO, TSP y Satse.

Solo una hora después, a las doce, se celebraba la organizada por CESM, Co.Bas y Prosagap.

Representantes del primer grupo sindical reiteraron, al igual que ya lo habían hecho la semana pasada, su petición de dimisión del actual equipo directivo y recordaron que actualmente no hay responsable de Recursos Humanos en el área sanitaria, ya que María Cobas, que ocupaba este puesto hasta el momento, ha sido transferida a la de Vigo.

“Hasta el momento hemos tenido brotes de Covid entre el personal sanitario y no sanitario en las unidades de Traumatología, Oncología, Medicina Interna, Urgencias y ya hay positivos en Diálisis, Cardiología, Neumología, Neurología, HADO y Traumatología de nuevo”, informan los trabajadores.

“Si todos estos positivos no demuestran que en esta área algo no va bien, si nuestras continuas protestas no indican que algo no funciona, no nos queda más que pensar que no es por ignorancia, sino por razones no sanitarias para que este equipo directivo perdure aún en sus puestos”, se lamentan.

Por todo ello pidieron mascarillas FPP2 para todos los trabajadores que realicen tareas que tengan relación con pacientes y EPI adecuados para todo el personal.

De igual modo, los representantes de la concentración posterior, que ya anunciaron cinco movilizaciones para el mes de noviembre, pidieron el cese de la gerencia del área sanitaria y reivindicaron medidas preventivas “imprescindibles” para su trabajo en la lucha contra la pandemia.

En este sentido, reclaman el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del Estatuto Básico del Empleado Público y el decreto 644 de Riesgos Biológicos. También mascarillas FPP2 para todo el personal del área y EPI adecuados.

Asimismo, informaron de que la semana pasada dos inspectoras de Traballo se personaron en los hospitales pontevedreses tras las denuncias presentadas por varios sindicatos, levantando las correspondientes actas.