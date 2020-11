¡Esas colas!

Sin embargo, ahora en Pontevedra hay colas por doquier; una práctica desacostumbrada por estos pagos que responde a las limitaciones derivadas del maldito Covid. Colas en la panadería, el quiosco o el supermercado pero, sobre todo, colas para entrar en cualquier organismo público, centro médico y hasta en cualquier oficina o comercio; algo totalmente insólito en estos y relativamente habitual en algunos de aquellos. Hoy se tarda más tiempo en una cola que en cruzar la ciudad de una punta a otra.

A uno, que conoce sus posibilidades y, por tanto, también sus limitaciones, le gustaría contar con un poco de la aguda perspicacia y otro poco de la buena pluma de don Julio Camba para glosar como es debido todo eso que inspiran las insólitas colas de este nuevo tiempo en Pontevedra. Hay para dar y tomar; porque nos falta costumbre, tanto a los unos como a los otros. Por ese motivo, cada día termina con un pequeño desastre en forma de esperas insoportables. La cita previa deja mucho que desear y no vale para todo. Solo algunos trámites pueden hacerse por Internet, mientras que los otros no están operativos o no se entiende bien cómo hacerlo, que esa es otra historia.

Acabo de llegar a casa después de esperar cincuenta minutos en una dependencia municipal con cita previa para realizar un simple cambio de domiciliación bancaria. No me duelen prendas en reconocer que yo fui uno de los tres contribuyentes que esperaron sentados dentro de las oficinas, en tanto que los demás se desesperaban fuera.

Camino de vuelta, la oficina del DNI registraba su aglomeración habitual con ambientillo de revuelta, y lo mismo ocurría durante todo el trayecto: colas y más colas, y rostros crispados, jurando en arameo pese a no dominar tal lengua.

El Meollo de la cuestión está en saber si esa situación tiene arreglo o qué va a pasar con tantas colas a la intemperie por culpa de esas citas tan desajustadas, cuando la climatología benigna que hemos tenido de paso a un frio más intenso, una lluvia constante y alguna que otra ciclogénesis explosiva.