Un juez estima que el CHOP manipuló un expediente para justificar el cese del exjefe de Neumología

Temes Montes fue cesado de este cargo el pasado 15 de mayo de 2019 tras someterse a una reevaluación tras varios años en el puesto.

El doctor consideró que el proceso no se había desarrollado de manera correcta y, agotada al vía administrativa, recurrió su cese en los tribunales de lo Contencioso. Alegaba, entre otros motivos, que uno de los miembros del comité de evaluación debería haberse abstenido de participar en el mismo al tratarse de una persona subordinada a él en el área de Neumología, según recoge el fallo. De no ser así, cuando menos, debería haber sido aceptada la petición de recusación realizada en tiempo y forma por el doctor.

El juez entiende que debería haber sido así y que esta persona no debió formar parte del comité evaluador que decidió su cese, pero es que, a mayores, señala que el Sergas, durante el procedimiento, realizó una “burda e inaceptable manipulación del expediente administrativo” al incluir en el mismo a posteriori una serie de documentación que tenía como objetivo demostrar que sí tramitó la recusación de este miembro del comité de evaluación cuando realmente no lo habría hecho. Lo hizo “incorporando al mismo de forma absolutamente irregular trámites que se dicen anteriores que no se habrían desarrollado para dar una burda apariencia de legalidad”, dice el fallo.

Para el juez, “resulta incalificable” la “maniobra empleada para corregir al desviación del procedimiento” y cree que lleva a “determinar la nulidad radical” del cese del jefe de Neumología, al que ordena restituir en el cargo. El fallo, en cualquier caso, es recurrible, algo que ya ha hecho la administración.

Críticas del sindicato CESM

La sentencia ha originado duras críticas por parte del sindicato médico CESM, quien considera que el fallo deja probado que hubo “desviación de poder” por parte de la Gerencia y afirman que incluso atribuye posibles delitos penales a sus máximos responsables.

“Estábamos, sin duda, ante la peor Dirección en los peores tiempos. La más incompetente y la que demuestra menos inteligencia emocional para liderar la organización con garantías para los trabajadores y para toda la población en estos momentos tan delicados. Pero esta sentencia le confiere algo más y es la demostración de que sus actuaciones, incumpliendo reglas y normas éticas y legislativas, no persiguen el debido interés público o general que obligatoriamente debe tener cualquier persona que ocupa un puesto público al servicio de la sociedad”, aseguran desde este sindicato que pide a la Consellería que releve al equipo directivo del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.