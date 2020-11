El cerrojazo de la hostelería desborda a las asesorías con una segunda oleada de ERTE

“Todos nuestros clientes de hostelería nos han pedido la tramitación del ERTE para sus empleados. Todos”, ilustraban ayer desde ADM Asesores. La limitación primero de asistir a bares solo con convivientes, el toque de queda después con la pérdida del horario nocturno para cenas y, por último, el cese de la actividad han forzado a uno de los sectores más dañados por la crisis económica de la pandemia a volver a pedir las medidas extraordinarias del SEPE. En las dos últimas semanas sus oficinas asumieron la tramitación de cerca de 150.000 nuevos ERTE que afectan a más de 720.000 trabajadores del conjunto del Estado, según detallaron el miércoles desde el sindicato CSIF para denunciar el colapso del sistema tras el aumento de las restricciones.

En Pontevedra, las asesorías reconocen que la situación todavía no es tan mala como la vivida en el confinamiento del pasado mes de marzo, pero insisten en el clima de incertidumbre, dudas y preocupación en el que viven sus clientes después de un verano en el que se retomó la actividad a medio gas. “Están preocupados, les obligan a cerrar y lo de llevar a domicilio no es en todos los casos tan factible. Por eso tengo hosteleros autónomos que están pidiendo los ERTE. De julio a septiembre pudieron defenderse pero ahora ya no, con todas estas restricciones vuelven a solicitar las ayudas por el cese de actividad. Las están empezando a pedir”, señala María Eugenia Madrid desde Audygen.

Se trata, en su inmensa mayoría, de hosteleros que ya pidieron las prestaciones en el anterior estado de alarma, como explican en la asesoría GAEMPO. “Todos los bares, restaurantes y cafeterías que llevamos las han solicitado de nuevo. En verano dieron de alta a todos sus trabajadores intentando reactivar la economía y tirar para adelante, pero desde el cambio de legislación al centro de la ciudad no le queda otra opción”, apuntan.

“Están desesperados”, aseguraba ayer el gerente de la asesoría MBM, Manuel Bouzón, en donde dice sentirse “muy desbordados” ante esta segunda oleada de coronavirus, restricciones y normativas. “Estamos muy saturados, inmersos en procesos novedosos que cambian constantemente”, explica en relación a los nuevos ERTE del Ministerio de Trabajo pero, en general, a todas las ayudas que no dejan de anunciarse por parte de las diferentes administraciones con las que dicen no poder contar para agilizar los procesos y resolver dudas. “Los funcionarios están colapsados, sin ganas de aguantar a las asesorías. La primera gestión fue catastrófica y esta es lamentable. Sigue sin haber seguridad a la hora de interpretar las normas. Nos pilla por sorpresa a todos, pero la administración tiene que estar más preparada porque el contribuyente sigue estando indefenso”, critica en relación a una tramitación online en un sistema colapsado.

En MBM no ven que la situación de colapso vaya a solucionarse a corto plazo, si no más bien todo lo contrario. A la hosteleros, indican, le siguen otros sectores que se ven afectados por el cerrojo a los bares y restaurantes, como los productores o los pequeños comercios que los “bombardean a llamadas” preguntando por las ayudas anunciadas. “Otra bomba de relojería. Las anuncian en los medios pero todavía no hay nada. Veremos qué es lo que pasa”, insiste Bouzón.

A la espera en el comercio

A la espera de que se publiquen las ayudas se encuentra también Ángeles Vázquez, de EB Asesores gestores, que receta prudencia a sus clientes de pequeños comercios. “Me están llamando para preguntarme por los nuevos expedientes y ayudas, pero no lo solicitan porque están en ascuas”. Pese a que esta asesora no duda de que este sector sufrirá un efecto arrastre del cierre de la hostelería, entiende que los comerciantes se encuentren “a la espera” por el miedo a solicitar su tramitación con una incierta y próxima campaña de Navidad. “Si en diciembre llegan a vender algo, no van a poder justificarlo”, concluye Vázquez.

La primera factura de expedientes de regulación por el virus en la provincia ascendió a 174,6 millones de euros

Entre abril y septiembre, en la provincia de Pontevedra se concedieron un total de 93.991 prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE por coronavirus. Según los últimos datos publicados por el SEPE, correspondientes al mes de septiembre, en la provincia todavía se acogían a las ayudas 9.483 personas, un dato que todavía no refleja el nuevo parón en la economía motivado por las restricciones en la hostelería y las limitaciones de movilidad que afectan a otros sectores, como el pequeño comercio. A la espera de que se hagan públicos los datos correspondientes a octubre, cabe destacar que a mediados de ese mes el SEPE cifró el gasto acumulado en las prestaciones por pérdida de empleo temporal en Pontevedra en 174.636.215,71 euros. Así se le indicó en el Congreso a la diputada y alcaldesa de Marín María Pilar Ramallo Vázquez, que recibió la respuesta de la Cámara por escrito a la iniciativa presentada junto a otros representantes del grupo popular sobre la situación de los expedientes tramitados en la comunidad. Para esos seis meses de ERTE derivados de la pandemia del Covid-19, la provincia que recibió un mayor importe fue la de A Coruña: 181.169.919,89 euros para un total de 104.403 beneficiarios, con datos anteriores al cierre del mes de septiembre. Lejos de las cifras de estas dos provincias se encontraron Ourense y Lugo, en donde la factura ascendía entonces a los 39.477.195,94 euros y 34.631.922,98 euros, respectivamente.

El PP pide a la Diputación un plan de ayudas a autónomos

El grupo provincial del Partido Popular reclamó ayer a la Diputación de Pontevedra que apruebe un plan de inversión extraordinario para apoyar a los autónomos y pequeñas y medianas empresas de la provincia. Los diputados Jorge Cubela, Carmen Amoedo y Luis López defendieron ayer esta medida como una herramienta “necesaria y vital” en un momento delicado para muchos de los sectores afectados por la crisis del Covid-19 como el de la hostelería. La propuesta, según detalló Cubela, asciende a los 10 millones de euros para quienes “con su esfuerzo levantan la persiana de la provincia y que son el motor de la creación de empleo”. El portavoz del PP denunció, en el mismo sentido, que “desde junio la Diputación de Pontevedra está desaparecida en la gestión del Covid-19” y reclamó su apoyo “a los concellos y sectores perjudicados”.

Hoempo, más grande

Precisamente, en el contexto de crisis que vive la hostelería, sus empresarios hacen un frente común. Ayer, la Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra se hizo más grande al extender su red de apoyo a los ayuntamientos de Marín y Poio. “Es el momento de estar más unidos que nunca y de dar soporte de infraestructura solidaria a todos los pequeños hosteleros que lo necesiten”, indicaron en un comunicado desde la entidad. Unidos bajo el mismo paraguas, fijaron como primer acto conjunto una concentración en apoyo al sector el próximo viernes en Marín, a las 12:00 horas, en la explanada de la Escuela Naval.