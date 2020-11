La Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, en Pontevedra tiene en marcha desde hace años un programa de ayuda en colaboración con el Banco de Alimentos y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), consistente en la entrega de comida no perecedera para este tipo de personas, en grave riesgo de exclusión social. Ahora, a raíz del coronavirus, han tenido que darle un giro y en lugar de que los beneficiarios recojan los alimentos en la sede, voluntarios de ésta se los llevan a domicilio.

El número de usuarios se incrementó desde el mes de marzo

En la comarca pontevedresa son una treintena de familias, que suman más de 60 beneficiarios, las que reciben esta ayuda, generalmente en lotes bimensual o trimestrales. Dos voluntarios, equipados con una furgoneta, se la hacen llegar a casa. Se trata siempre de productos no perecederos, es decir, leche, legumbres envasadas, conservas...

El único requisito que deben cumplir es que en la familia haya un miembro que sea paciente oncológico y vulnerable a nivel económico. Son valoradas previamente por el departamento de trabajo social de la asociación.

“En función de todos los alimentos que nos llegan y la gente a la que se van a entregar hacemos un reparto equitativo, en función de los miembros de la familia, si hay niños, personas mayores...”, explica María Sanmartín, trabajadora social de la AECC.

“Después los llamamos y, hasta hace unos meses, los citábamos aquí para que viniesen a recogerlos. Pero debido a la situación sanitaria y para no ponerlos en riesgo, decidimos llevárselos a casa. Van un compañero de la asociación y un voluntario”, añade.

"Debido a la situación sanitaria y para no ponerlos en riesgo, decidimos llevarles los alimentos a casa" María Sanmartín

María Sanmartín destaca que hay muchas de estas familias “que lo están pasando muy mal, afectadas por los ERTE”. De hecho, desde la asociación han notado que el número de beneficiarios se ha incrementado sensiblemente desde el pasado mes de marzo.

“La asociación ha aumentado el presupuesto que tenía para ayudas a raíz de la pandemia, de 18.000 euros iniciales para este 2020 hasta más de 36.000 euros”, informa la trabajadora social.

DIVERSOS PROGRAMAS

No es la única iniciativa que la AECC tiene en marcha para las familias con problemas económicos. Hay otros programas en marcha de ayuda para el pago de recibos, compra de medicamentos, alimentos frescos, etc... Asimismo, en cuanto al préstamo de material, como camas, grúas, sillas, andadores, pelucas... la asociación gestionó el año pasado 231 acciones, de las cuales se beneficiaron 130 personas en Pontevedra. Además, proporciona alojamiento gratuito para pacientes que necesiten trasladarse a otra localidad para recibir tratamiento. Son viviendas adaptadas para evitar el contagio de la Covid.

“Es muy gratificante llegar a las casas y hacer la entrega”

Santiago Blanco es voluntario de la AECC desde finales del mes de septiembre. Comenzó a colaborar con la asociación en Pontevedra porque con 59 años y en paro (trabajó más de 30 en banca) por fin encontró tiempo para “echar una mano a los demás”. Lo hace con el reparto a domicilio de alimentos a pacientes oncológicos en riesgo de exclusión social. “Es muy gratificante llegar a las casas en las que están tan necesitados y hacerles la entrega”, confiesa.

“Desde la asociación están buscando gente más joven porque muchos de sus voluntarios son personas mayores y, con la pandemia, son grupo de riesgo”, explica. La suya no es la primera experiencia en el voluntariado. Siendo un adolescente ya se inició en este tipo de labores a través de un grupo de jóvenes que acompañaban durante sus vacaciones a personas con algún tipo de discapacidad en aldeas de las provincias de Lugo y Ourense.

“Trabajé muchos años, pero con el linfedema no puedo cargar pesos”

La pontevedresa Carmen Rodríguez tiene 51 años y pasó un cáncer de mama que le dejó como secuela un linfedema (hinchazón por acumulación de líquido en el brazo) que le impide levantar pesos. Como consecuencia de la enfermedad, tanto su vida familiar como su economía se torcieron y ahora se ve sola, con serios problemas de ingresos y muchas ganas de encontrar empleo, que frena la barrera de la edad impuesta por el mercado laboral.

Solamente cobra una pensión no contributiva de 375 euros, con la que tiene que hacer frente al alquiler de su vivienda, los recibos y su alimentación. En este último aspecto, le son de gran ayuda las aportaciones que reciben cada dos o tres meses de la AECC y el Banco de Alimentos a través del programa que ambas entidades tienen conjuntamente para pacientes oncológicos. “Para mí la AECC es fundamental. Me ayudan con muchas cuestiones. La trabajadora social fue quien me gestionó la paga que tengo y la minusvalía, del 66 por ciento”, explica. Pero aún así, lo que ella desea es trabajar, para seguir sintiéndose activa socialmente.

“Trabajé muchos años como administrativa y también como sociosanitaria. Lo que pasa ahora es que el linfedema me limita y no puedo cargar pesos. Puedo acompañar a personas mayores, pero no cargarlas. Pero todo lo que me ofrecen es desmoralizante”, se lamenta. Da gracias por tener unos caseros comprensivos que le dan facilidades para pagar el alquiler “porque saben cuál es mi situación”.

Consciente de que está en peligro de exclusión social, sólo pide un empleo digno para poder valerse económicamente por sí misma y no tener que depender de las ayudas de las asociaciones. “Mi problema, además, es que yo no tengo hijos y priorizan a otras familias antes que a mí, pero yo me siento que ya estoy en exclusión social”, concluye.