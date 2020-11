Inicio de semana muy complicado en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que cuenta con 1.254 casos activos de coronavirus y que en solo cuatro días sumó seis fallecidos más, de entre 65 y 88 años, debido a la covid, con lo que son ya 39 los muertos desde que se declaró la pandemia en marzo. El último, ayer, un hombre de 68 años ingresado en Montecelo.

Y es que la cifra de contagios no cesa de subir. En este sentido, el área sanitaria es una de la que mayor incremento presentó a golpe de lunes, con 65 positivos más.

Entre los grandes concellos, presentan especialmente una mala evolución los de Marín y Sanxenxo, con cinco contagios más cada uno. En el primero son actualmente 98 casos activos, mientras que en el segundo ya hay 60. Es la misma cifra que el de Poio, también con 60. En Pontevedra bajaron los casos y hay 373.

Tal y como informó ayer a FARO el jefe del servicio de Alertas Epidemiolóxicas de Sanidade en Pontevedra, Miguel Álvarez Deza, el empeoramiento en Sanxenxo se debe a un brote surgido en un acto funerario privado celebrado en un domicilio particular, que tuvo lugar para poder despedir a una persona fallecida evitando las restricciones en el número de asistentes vigentes en los tanatorios.

Esto explicaría el exagerado incremento de contagios en este municipio, que el pasado 1 de noviembre solo tenía 18 casos activos, frente a los 60 actuales.

De hecho, esa situación privilegiada le permitía estar fuera de las restricciones que el resto de concellos vecinos sufren en dos grandes áreas, la formadas por Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Soutomaior, por un lado, y por Vilagarcía de Arousa, Vilanova y Cambados, por el otro.

Sanxenxo se quedaba en medio y disfrutaba de la “nueva normalidad” con sus negocios de hostelería abiertos. Todo apunta a que esta misma semana será incluida en alguna de esas dos áreas debido al preocupante aumento de casos en una villa que en invierno, sin turismo, tiene una población muy pequeña. Si esto ocurre, tendría que cerrar sus bares, cafeterías y restaurantes como el resto de municipios hasta el 4 de diciembre.

Por otro lado, y teniendo el cuenta el semáforo Covid que la Xunta actualiza cada día, en la comarca de Pontevedra hay cuatro concellos en el nivel de alerta máximo de riesgo por contagio: Pontevedra, Marín, Poio y Sanxenxo. También lo están los de Vilagarcía de Arousa, Cambados, Ribadumia.

Como este mapa mide los contagios en la última semana, hay que destacar que hay municipios que han mejorado. En el naranja, el nivel medio de riesgo, están Caldas, Ponte Caldelas, Bueu y Soutomaior. Por último, en el amarillo, el nivel más bajo de peligro de contagio, figuran Cuntis, A Lama y Meis.

Otro de los indicadores del empeoramiento de la situación es la cifra de personas hospitalizadas por Covid en el área sanitaria. Son 78, según informó ayer el Sergas. La mayoría de ellos se encuentran en planta: 53 en el Hospital Montecelo, 19 en el Hospital do Salnés y uno en el QuirónSalud Miguel Domínguez. Sin embargo, hay otros cinco que están en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de Montecelo. Son los más graves.

Precisamente, ayer en este hospital se vivió una jornada de intenso trabajo en el servicio de Urgencias. Suele ser habitual los lunes, tras el fin de semana, pero la pandemia los complica todo un poco más. A media tarde, tal y como pudo saber FARO, había trece personas aguardando por una cama de ingreso, seis de ellas eran pacientes covid.

Pese a todo, por el momento, el porcentaje de personas ingresadas se mantiene relativamente bajo, en un 6,22 por ciento. Hay que recordar que en la primera ola de la pandemia la cifra máxima de hospitalizados por la enfermedad en Pontevedra fue de 116 personas, en el mes de abril.

En el conjunto de Galicia hay 10.015 casos activos y se supera ya el millar de fallecidos desde el pasado mes de marzo; son 1.009.

RECLAMAN UN PLUS DE PELIGROSIDAD PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

El sindicato Comisiones Obreras ha reclamado un plus de peligrosidad para el personal del personal de limpieza del Complexo Hospitalario de Pontevedra, por estar “en primera línea de combate de la pandemia”. Además, pide “mejores condiciones de prevención” para estos trabajadores. “Una buena limpieza y desinfección de los espacios de atención sanitaria hospitalaria es la mejor garantía para que el medio sea un espacio seguro, que permita una atención con menores riesgos de contagio posibles”, asegura Xosé Luis García Pedrosa, secretario de organización de la Unión Comarcal de CCOO Pontevedra. Desde el sindicato se asegura que la amplia mayoría del personal sanitario percibe un complemento específico en concepto de plus de peligrosidad, que no se concede al personal de limpieza, “una de las categorías profesionales que trabajan en los hospitales con mayor tiempo de exposición y contacto con los pacientes, y, por tanto, con más riesgo para su salud”. Por ello, CCOO exige a la empresa Acciona, concesionaria del servicio de limpieza en el complejo hospitalario pontevedrés, que proceda a abonar al personal de estas tareas este plus. También que termine con su “actitud rácana” de dotación de medios preventivos a estos trabajadores y que les facilite mascarillas FPP2 “para que los protejan de los aerosoles que emiten los pacientes”.