La Concellería de Promoción Económica e Turismo, a través da plataforma PonteLovers y la Asociación de Hostelería de Pontevedra (Hoempo) y en colaboración con los colectivos empresariales de la ciudad, están gestionando la creación de un directorio de todos aquellos establecimientos hosteleros que, durante este cierre obligatorio, oferten servicios de envío de comida a domicilio o recogida en local, o bien que deseen hacerlo y no sepan cómo.

La primera fase de este proceso de confección del directorio consistirá en la recogida de información sobre los negocios interesados, para lo cual tanto el departamento que dirige Yoya Blanco como Hoempo, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe), Centro Comercial Urbano Zona Monumental y la Cámara de Comercio están distribuyendo, vía correo electrónico y whatsapp, un formulario que incluye datos de los establecimientos.

Hoempo explica que los datos necesarios son: Nombre del establecimiento, dirección y teléfono de los pedidos; nombre del contacto, teléfono y correo electrónico. También informar del servicio que se presta, si es Delivery, Take Away o ambos. En caso de que el establecimiento no tenga Delivery y quiera tenerlo ofrecen ayuda para ponerlo en marcha.

No obstante, todos aquellos interesados en adherirse al directorio tienen hasta el jueves 12 de noviembre para remitir la información necesaria a través de las direcciones de correo electrónico pontehoempo@gmail.com y administracion@proxectoiles.es.

Según explica Yoya Blanco, “una vez confeccionado, el directorio de establecimientos hosteleros podrá consultarse en el marketplace E-Ponte.com y en las páginas web y redes sociales de Hoempo, Concello de Pontevedra, PonteLovers, AJE, Aempe, Zona Monumental, Cámara de Comercio y Proyecto ILES”.

“En caso de que los locales no tengan entrega a domicilio y quieran tenerla, se les ofrecerá ayuda y asesoramiento para ponerla en marcha”, subraya la socialista.