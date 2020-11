La razón no es otra que el cierre hostelero en las grandes áreas metropolitanas de Galicia y en la mayor parte de España, lo que provocó que la demanda no fuera tan elevada como otros años. Y es que con muchos restaurantes cerrados, poca salida hay para un producto como la centolla que en esta época sí tenía una elevada demanda como uno de los platos estrella tanto en las tradicionales cenas de empresa navideña. Al no poderse reunir personas no convivientes, tampoco es habitual que las familias se preparen unas centollas para cenar si no hay invitados en casa, recuerdan desde el sector.

Muchos marineros ya se temían este escenario, por lo que decidieron no traer para tierra más producto del necesario. “Centolla había bastante y de buena calidad, pero nosotros ya decidimos largar la mitad del aparejo de lo que largamos habitualmente puesto que temíamos que no iba a haber suficientes compradores por el cierre de la hostelería”, explicaba Sauro Martínez, patrón mayor de la cofradía de Sanxenxo, minutos después de descargar su barco de centolla en el puerto.

Esta menor presencia de compradores (y con la intención de comprar menos producto de lo que es habitual) provocó un descenso de los precios en algunas de las lonjas de la zona. En O Grove, una de las que más centollo subasta de Galicia, los centollos que mejor se pagaron alcanzaron los 18 euros el kilo, muy lejos de los 29,50 de los precios más altos pagados al inicio de la campaña el año anterior.

También en Portonovo se dejó notar esta falta de compradores por el cierre hostelero. El precio medio que se pagó por la centolla (allí subastó tan solo uno de los tres barcos con base en ese puerto y el resto buscaron otras rulas) fue de unos 12 euros, muy por debajo de lo habitual. Según explica Juan José Besada, patrón mayor de Portonovo, las placeras que fueron a lonja para vender hoy la centolla en los mercados de abastos permitieron salvar el día, “pero a ver que ocurre a partir de agora con case toda a hostelería pechada que é a que tira de este marisco e doutro tipo de peixes”, lamenta.