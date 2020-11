Encefalitis y reacción cutánea, los síntomas más raros del covid registrados en Montecelo

“Son casos raros, pero eso no tiene mayor trascendencia porque no aporta mayor gravedad al enfermo. Hemos tenido algún que otro paciente con alguna reacción cutánea y ahora un caso en este sentido más excepcional, pero que no han implicado, como ya digo, gravedad”, explica el doctor Adolfo Baloira, jefe de Neumología del CHOP.

Las lesiones en la piel son más frecuentes en niños que en adultos, “porque los menores reaccionan con mucha facilidad en la piel”.

Este tipo de problemas en adultos se deben al propio virus, son “una reacción inflamatoria al virus” y no tiene relación alguna con problemas previos como la psoriasis o dermatitis, ya que los pacientes no las presentaban. “Esto ocurre porque seguramente el virus ha podido ha llegado a la sangre y se ha provocado esa reacción”, aclara Baloira, que añade que con otros virus e incluso medicaciones “aparecen este tipo de reacciones en las piernas”.

Otro síntoma extraño que apareció en un paciente en el Hospital Montecelo fue algo similar a una encefalitis. “Era una posible afectación cerebral, una especie de pequeña encefalitis, pero que tampoco tuvo mucha trascendencia. Muchas veces nos es difícil saber si estas cuestiones las produce el virus o todo lo que rodea al tratamiento de la enfermedad, como el intubado en la UCI”, reconoce el doctor.

Adolfo Baloira celebra que actualmente hay muy pocos pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Montecelo, son cinco de los 75 que necesitan ingreso. “Es algo bastante bueno, ya que indica que no hay muchos pacientes graves”, indica.

“Ha habido muchos ingresos y todavía estamos sufriendo las consecuencias del brote de Oncología. Ahora parece que se está esto empezando a tranquilizar y los que han ingresado en la última semana se contagiaron en brotes familiares”, informa.

En general, indica el jefe de Neumología, esta segunda ola de la pandemia está provocando enfermos “menos graves”.

Cuatro plantas

Actualmente, en el hospital de referencia de Pontevedra hay una planta precovid-19, destinada a aquellos enfermos que están pendientes del resultado de la PCR, “sospechosos, pero que la mayor parte resultan negativos”. Tienen criterios de ingreso, por neumonías, fallos cardíacos, etc... y terminan hospitalizados pero por esas otras afecciones.

Además, hay otras tres plantas para enfermos que sí han sido ingresados por covid. Son las dos terceras y la cuarta.

En cuanto a la Unidad de Cuidados Intensivos, la pandemia ha supuesto la reorganización de la Unidad de Corta Estancia, UCE, y de REA (Reanimación).

“Podríamos tener hasta 36 pacientes en UCI sin grandes problemas. Tenemos cinco y en la primera ola llegamos a tener 21 ingresados a la vez en UCI. Entonces el diseño llegó a ser para poder acoger a unos 45”, según Adolfo Baloira.

El CHOP ha organizado varios equipos especializados para atender a sus pacientes covid, formados por médicos de Medicina Preventiva y Neumología, básicamente, así como otras especialidades con un papel importante en la pandemia.

Preocupación en las residencias de O Salnés

Los brotes de las residencias de mayores son los que más preocupan en estos momentos en el área sanitaria. Especialmente delicada es la situación en el geriátrico DomusVi de Ribadumia, con al menos 74 de los 138 usuarios infectados. Esto supone que más de la mitad de los mayores internos se han contagiado. La cifra descendió en las últimas 24 horas tras el último cribado, pero llegó a los 81 enfermos. La muerte de la primera residente, una mujer de 72 años, que se conoció el pasado sábado, se produjo apenas unas horas después de que los técnicos del Sergas comunicasen al alcalde de Ribadumia, David Castro, que no había ningún usuario grave, y que el cuadro clínico de todos ellos era estable. El foco de la residencia también ha afectado a 28 trabajadores, muchos de los cuales han contagiado a su vez a sus contactos estrechos. Tanto es así que buena parte de los positivos que se han reportado en los últimos días en concellos colindantes, como Vilagarcía o Cambados, están relacionados con este virulento brote. También es delicada la situación en el asilo de Cambados, aunque en menor grado. Hay ocho usuarios enfermos, algunos de ellos ingresados en el Hospital do Salnés. También han contraído el covid-19 ocho trabajadores, entre ellos monjas de la congregación religiosa que atiende el asilo y personal laico no interno. Además, hay un positivo en Nuestra Señora de la Asunción en Caldas y otro en la Divina Pastora, de Vilagarcía.