La renta media de los pontevedreses subió 700 euros y la ciudad es ya la tercera de Galicia

El año pasado, la capital del Lérez se posicionó como tercera ciudad gallega en cuanto a renta per cápita de sus vecinos, con una subida media de 712 euros en el bolsillo de los pontevedreses.

La renta media de los empadronados en Pontevedra era el pasado año de 22.164 euros y la ciudad se aupaba al puesto 10 de los 313 municipios gallegos en este ranking de patrimonios personales, el 478 de España.

Entre las ciudades gallegas –y antes de que la actual crisis social y económica generada por el Covid-19 malograse la economía de muchos– Pontevedra se situaba en cuanto a renta per cápita solo por detrás de A Coruña y Santiago de Compostela, con rentas medias de 24.066 y 23.632 euros respectivamente.

En Galicia los municipios con mayores rentas siguen siendo Oleiros (lugar de residencia de muchos directivos del imperio Inditex) y Arteixo, con patrimonios medios de 30.639 y 25.115 euros, según los datos de la Agencia Tributaria.

Provincia

Y dentro de la provincia de Pontevedra, el bolsillo de los vecinos solo está más lleno en Nigrán, que ocupa el puesto 3 de este ranking gallego, con una renta media de 24.130 euros por habitante, y Baiona, que ocupa el puesto 9 –justo por encima de la capital– con una renta de 22.179 euros de media.

Vigo, que un año atrás se situaba por delante de Pontevedra en esta escala, en el último ejercicio tributario cayó al puesto 11 de Galicia y 479 de España. Ferrol está en el puesto 14, Lugo en el 20 y Ourense en el 24 de los municipios gallegos.

Los otros ayuntamientos de Galicia con vecinos más pudientes que los pontevedreses (al margen de los ya citados) son As Pontes de García Rodríguez (puesto 5 de Galicia), Bergondo (7) y Teo (8).

Hijos

En el último ejercicio fiscal en el municipio de Pontevedra se presentaron 41.545 declaraciones de la renta, con 46.951 titulares en su encabezamiento, en las que, como datos curiosos, se declararon un total de 24.230 hijos de los contribuyentes, que tienen una media de 1,55 descendientes.

El número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general fue 1.138 y las familias numerosas de categoría especial fueron 64.

El rendimiento medio del trabajo de los pontevedreses que hicieron la declaración de la renta fue de 21.764 euros, los rendimientos del capital mobiliario fue de 960 y la media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas fue de 1.860.

Las rentas brutas y disponibles de los pontevedreses sumaron un total de 932.816.239 euros en el último ejercicio fiscal publicado.

Comarca

En el área de influencia de la capital, a Pontevedra le siguen en este ranking de rentas medias de sus vecinos Poio, en el puesto 23 de los municipios gallegos y un patrimonio per cápita de 20.740 euros; Marín, en el puesto 37 y unas rentas de 19.699 euros de media; Vilaboa (puesto 53 de Galicia, con 18.550 euros), Sanxenxo (63, 18.056 euros), Barro (puesto 90 y 17.369 euros), Cerdedo Cotobade (96, 17.148 euros), Caldas de Reis (102 de Galicia, con 16.972 euros de media), Ponte Caldelas (112, 16.711 euros), Portas (136 y 16.363 euros), Moraña (141, 16.280 euros), Cuntis (162, 16.056 euros), Campo Lameiro (puesto 189 y 15.571 euros y, por último, A Lama, en el puesto 212 de los municipios gallegos, con una renta media disponible de 15.172 euros por contribuyente, según los datos de la Agencia Tributaria.

Al centro y el rural le separan 3.500 euros de renta

El Atlas de Distribución de Rentas de los Hogares gallegos elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado año, desvelaba que la diferencia de renta entre los vecinos del Ensanche de la ciudad (que abarca a todo el centro urbano excluyendo el casco histórico, As Moureiras y anexos) y aquellos que perciben un menor porcentaje de ingresos se sitúa en más de 3.500 euros de media. Si los vecinos de la zona centro tienen unos rendimientos personales medios de 12.665 euros, los que residen en zonas rurales como Bora, Tomeza, Marcón, o Mourente tienen unas rentas medias de 9.119 euros, según la estadística del INE. Entre ambos se sitúan los residentes de las zonas de Verducido y Xeve, con unos ingresos medios personales de 9.231 euros; los de Salcedo, Lourizán y Estribela, con rentas medias de 9.443 euros; y Alba, Campañó, Cerponzóns y Lérez (9.580 euros). En los tramos más altos de renta personal se sitúan Pontesampaio y A Canicouva (10.036 euros), centro histórico, As Moureiras, Echegaray, etc. (12.409). Los hogares de Ensanche de la ciudad son los que concentran las mayores rentas familiares, una media de 32.884 euros anuales. En cuanto a nivel de rentas, a las familias que viven en el Ensanche (ámbito de Benito Corbal, Castelao, Cruz Gallástegui…), le siguen los pontevedreses del centro histórico, Echegaray y As Moureiras, cuyos hogares disponen de unos ingresos medios de 31.671 euros. Se sitúan a continuación los residentes del distrito que engloba a las parroquias de Pontesampaio y Canicouva (23.802 euros), las parroquias de Marcón, Mourente, Bora, Tomeza y también Monte Porreiro (con 22.683 euros). En los últimos puestos de este ranking de rentas medidas de los hogares pontevedreses están los ámbitos de Estribela, Lourizán y Salcedo (una media de (22.116 euros); Alba, Campañó, Cerponzóns y Lérez (21.380 euros de media) y en el último lugar Verducido y los dos Xeves, con unas rentas por hogar de 21.301 euros como media.

Unos 400 vecinos de la capital recurren al Risga o la Renta Social Municipal para poder comer

Unos 400 pontevedreses dependen del cobro de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), o de la Renta Social Municipal, para poder llevar un plato de comida a la mesa. A estas prestaciones de carácter periódico, sufragadas por la Xunta de Galicia y el Concello, se ha unido el Ingreso Mínimo Vital del Estado, con un subsidio que puede llegar a los 531 euros y que complementa los primeros. Desde su puesta en marcha más de 200 personas se han dirigido a las ventanillas municipales para solicitar su tramitación. Además, Igualdade e Benestar de Pontevedra cuenta con las ayudas de Emerxencia Social, para pagos de necesidades puntuales de las personas beneficiarias, que dispone de un presupuesto de 200.000 euros. A ellos se han sumado otros 200.000 euros para la nueva “Ayuda Covid”, derivada de las situaciones de vulnerabilidad social motivadas por la pandemia que atravesamos. En cuanto a las primeras prestaciones, de pago periódico, un total de 350 vecinos de Pontevedra perciben la Renta de Inclusión Social de Galicia, mientras que otros 14 son beneficiarios de la Renta Social Municipal, creada por el Concello de Pontevedra para dar cobertura económica a las personas que por sus circunstancias no pueden recibir la primera. La Renta Social Municipal es incompatible con la percepción de la Risga y se traduce en una cuantía máxima del 75% del IPREM (549 euros) para unidades familiares constituidas por un único miembro (411,75 euros), el 90% si son dos miembros (494 euros) y el 100% si son tres o más.