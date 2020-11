El comercio teme el efecto arrastre de la hostelería

Cae el mediodía sobre Pontevedra y en la zapatería que atiende Jaime Troncoso en la céntrica plaza de la Peregrina no entra ni un solo cliente. Se trata de una imagen desoladora que se repite cada mañana en buena parte de los pequeños comercios de la ciudad, en donde las restricciones para contener al virus ponen en jaque la salud económica de muchos negocios. “Es lo habitual”, ilustra este dependiente que ve mermada su venta desde la entrada en vigor del toque de queda, “o incluso antes”. Pese a un verano no tan malo como el esperado, cada medida que han ido tomando las administraciones en la segunda oleada del coronavirus ha resentido a un sector que lleva tiempo en crisis y desde el que dudan poder remontar.

Aunque el peor escenario es para los comerciantes es el de un confinamiento domiciliario como el vivido en el anterior estado de alarma, coinciden en dar por perdido el año y temen el efecto arrastre de la hostelería. “Lo que le afecta a ellos lo notamos nosotros. No directamente, pero es todo una cadena”, explica Troncoso. Pese a que establecimientos como el suyo se salvan del toque de queda y del cese de la actividad, reconoce una caída “muy notable” en las ventas. “Podemos hablar tranquilamente de un descenso del 50 o 60 por ciento. Son unos número generales desde la reapertura, pero ahora se nota más. Ha habido otro pequeño frenazo”, lamenta.

Cerca, en la calle de la Oliva, una compañera del sector sufre las mismas pérdidas y apunta a las limitaciones sociales como uno de los motivos. “Sin el ocio se nota mucho el bajón, que desde hace unos días es tremendo”, explica Paloma Covelo desde el comercio Magdalena, especializado en tocados de boda y complementos de ropa para eventos. “La gente no puede quedar con sus amigos para dar una vuelta e ir a comprar, era una forma de socializar. Antes venían un par de amigas, veían los productos y se ayudaban a escoger”, señala.

En su caso, la falta de eventos les hizo adaptar la mercancía para tratar de salir del paso. “Tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos para poder vender algo, tratar de adaptarnos. Por ejemplo, los cuelga-mascarillas están saliendo mucho, pero no nos van a dar de comer, no salvan los gastos”, ejemplifica. Justo en el local siguiente, Nalatcha, Paula Vidal coincide con su vecina al seguir la misma dirección para su negocio: “hay que buscar alternativas, cosas más económicas y artesanales”. También se trata de un comercio dedicado a la ropa de eventos y, en previsión de la cancelación de las fiestas de Navidad, da “por perdido el año”. Después, “incertidumbre”. Ambas comerciantes reconocen la dificultad de pagar el alquiler aunque esperan salir adelante. Una esperanza en la que Paloma hace un llamamiento a “arrimar el hombro” frente a las grandes cadenas. “Yo tengo la esperanza de que no desaparezcamos. De que la gente se conciencia y no vaya a las cadenas que tienen más posibilidades de salir de esta. A nosotros nos cuesta más, somos gente de aquí. Hay que ir a la pescadería y a la frutería del barrio, ayudarse entre los vecinos”.

Crisis del sector

Para el sector del pequeño comercio de Pontevedra, la pandemia ha supuesto un golpe más a una crisis que lleva tiempo cociéndose a fuego lento. Comerciantes tanto de la zona nueva como del casco antiguo de la ciudad coinciden en ver al Covid-19 como un factor que acelera el declive de este tipo de establecimientos.

Como una estocada final lo define Pedro Rodríguez, de la relojería Tempus, ubicada en plena zona monumental. “El otoño va muy flojo, pero el problema viene de atrás. No es una cuestión que haya aparecido con la pandemia, el comercio pequeño está afectado por otras circunstancias”, apunta sobre el auge de la venta online. “La pandemia solo lo acelera, es la gota que colma el vaso”, denuncia sobre el proceso que vive su sector.

En su local dedicado a la venta y reparación de relojes las mascarillas completan su oferta de productos. “Toca adaptarse”, reconoce. A hacer frente a las grandes superficies dedicadas a la venta a través de internet, contra las que asegura no poder competir en precios, este relojero teme un nuevo confinamiento. “Esperemos que no lo haya porque se va todo al carajo. La hostelería primero y nosotros detrás. No sobreviviríamos. Si hay otro, seguiré abriendo la tienda. Que vengan y me obliguen a cerrar porque no me lo puedo permitir”, denuncia poniéndose en el peor escenario posible.

Desde la Alameda, Lucía Besada, propietaria una pequeña perfumería que lleva su nombre, augura el mismo futuro: “este tipo de comercios pequeños tendemos a desaparecer”. “Yo llevo aquí 49 años y estoy pensando en dejar de trabajar. Llevo toda la vida adaptándome a las nuevas circunstancias, pero la pandemia es algo tan imprevisto...vivimos el peor momento del sector”, explica dando por perdida la continuidad de su negocio cuando se jubile. Aunque el cierre ya estaba en su mente antes de la llegada del coronavirus, esta dependienta reconoce la dificultad añadida. “Lo lógico es que no se venda nada”, concluye.

A un verano con de turistas a la baja le ha seguido un otoño de restricciones de movilidad entre las poblaciones del área de influencia de Pontevedra. Con el primer anuncio de limitaciones a la capital, a Poio y a Marín, los comerciantes pontevedreses notaron un importante bajón en la afluencia de clientes. “El tema de la movilidad afecta bastante, se pierde llegar a los alrededores”, apunta Jaime Troncoso, de la zapatería Pasarela.

“Lo que noto con el tema de las restricciones es que nosotros vivimos de la aldea. Si no dejan entrar a esos habitantes, con la gente de Pontevedra no se llega”, sopesa Pedro Rodríguez, de Tempus. El relojero de este establecimiento de la zona histórica cree que “quien se deja el dinero” en el pequeño comercio son los que “vienen de fuera a comprar a la Plaza”. Allí, en una floristería, a Sandra Couto le coincide viendo las pérdidas que obtuvieron en el pasado puente de Difuntos. “Si vives en Poio pero tienes el cementerio en otro municipio no podías ir. Hubo que hacer devoluciones y se nos han caído muchos encargos”, lamenta.

Pontevedra se vacía de su clientela habitual

“En el comercio pequeño estamos en peligro de extinción”

Tras casi medio siglo al frente de esta perfumería, Lucía Besada reconoce haber “pasado de todo”, aunque el momento más duro lo viva a punto de jubilarse. “Es el peor momento, más que la anterior crisis. Pero ya venía de antes de la pandemia, los comercios estaban a la baja”, explica. Ahora, “lo lógico” es que se deje de vender. “Tengo descuentos, pero por más que haga no voy a vender más, la gente solo compra lo que necesita”, señala. Aunque reconoce que comercios como el suyo tienden a desaparecer, espera poder “sobrevivir” como las grandes marcas y continuar trabajando “hasta que aguante” durante la pandemia.

“La pandemia se ha llevado la compra por antojo”

Con la llegada del coronavirus, establecimientos como los dedicados a la venta de ropa y calzado ven mermadas sus ventas. Jaime Troncoso apunta a que con la pandemia, la gente deja de comprar como forma de ocio y se nota una caída en las ventas. “Nos estamos cayendo todos, es una muerte lenta”, reconoce pensando sobre las expectativas de remontar lo que queda de año. Pone en duda poder mejorar las ventas con la próxima campaña de rebajas, el Black Friday. “Esperamos poder hacerla, aunque con nuevas medidas y normas. Pero no esperamos gran cosa. La compra de antojo ya no la hay”, apunta.

“O morimos de hambre o morimos por el bicho, prefiero arriesgarme”

Desde la relojería Tempus, su propietario augura un cierre de año complicado para el pequeño comercio, tras un verano en el que “las ventas no fueron como deberían ser”. “La crisis del comercio pequeño es la que hay, pero en relación a la pandemia y a las restricciones ya no se sabe qué pensar”, señala Troncoso al ser preguntado por un endurecimiento de las medidas. Él lo tiene claro, aunque reconoce que lo importante es tener salud, no ve salida a echar de nuevo el cartel de cerrado por el coronavirus. “O nos morimos de hambre o nos morimos del bicho. Yo prefiero arriesgarme. Si hay otro confinamiento, seguiré abriendo porque no me puedo permitir cerrar”, asegura.

“Tenemos miedo de que nos digan de un día para otro que hay que cerrar”

En el goteo del anuncio de medidas para contener el avance de la pandemia, desde esta floristería cercana al Mercado Municipal, su dependiente ve una dificultad añadida a los locales que trabajan con productos perecederos. “Lo peor para nosotros es la incertidumbre, que nos toque cerrar con la cámara llena de flores. No es ya lo que no ganamos en ventas, es lo que perdemos”, por ello explica que tratan de pedir mercancía a la baja y evitar devoluciones generalizadas como en el puente de los Difuntos.

“Tengo que tirar de nuestros ahorros porque no queremos cerrar”

Cerca de la plaza de Curros Enríquez, hace menos de un año que esta venezolana abrió su local de productos extranjeros. Lo hizo esperando llegar al tirón del verano y del turismo gracias a su ubicación en pleno centro. “Comenzamos con muchas expectativas, pero la primera cuarentena nos tomó arrancando”, explica. Desde entonces ya tuvieron que reducir el personal y “tirar de los ahorros” para darle una oportunidad al negocio. “Vamos a seguir firmes, aunque sea duro”, concluye.