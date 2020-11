El sector clave en la economía local echa el cierre

Tristeza, frustración, indignación, enfado… son muchos los sentimientos que embargan al sector de la hostelería, que ayer echó la verja para no reabrir hasta el próximo 4 de diciembre en doce ayuntamientos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Y eso en principio, ya que sólo regresarán a la actividad si las condiciones sanitarias contra la pandemia lo permiten.

Son las nuevas restricciones anunciadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que crean un “macromunicipio” formado por los concellos de Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Soutomaior, así como otro diferente en O Salnés: Vilagarcía de Arousa, Vilanova y Cambados.

En todos ellos la hostelería cierra por orden del gobierno autonómico, asesorado por un comité de expertos. Los negocios solo podrán prestar servicios de entrega a domicilio o de recogida de pedidos en el local, siempre y cuando no se produzcan aglomeraciones y tanto empleados como consumidores mantengan la distancia de seguridad establecida con el fin de evitar contagios.

La despedida de todos sus clientes tuvo lugar a cuentagotas durante todo el día y hasta las once de la noche de ayer, puesto que todas las medidas de restricción entraron en vigor a la medianoche, pero la hostelería ya estaba afectada por una reducción de horario en las semanas previas. De hecho, muchos de los negocios ayer ya ni siquiera abrieron sus puertas y dieron por finalizada su actividad el pasado jueves, tal es el desánimo imperante.

Y es que son ya 1.194 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y este sector está en el punto de mira. De forma injusta, tal y como consideran muchos de los que viven de los bares y restaurantes, negocios clave en la economía de la comarca.

Por ello, fueron muchos los que ayer salieron a las doce y media del mediodía a las puertas de sus negocios en una cacerolada convocada conjuntamente por todos ellos a través de la campaña que ya iniciaron hace unos días y que se ha caracterizado por llamativas “esquelas” pegadas en las puertas de bares, cafeterías y restaurantes.

Golpeando sus aparejos de cocina, los hosteleros quisieron mostrar su impotencia por una crisis que les está dando de lleno y que temen que les lleve al cierre definitivo si las ayudas no llegan a todos y a tiempo.

Y si durante todo el día recibieron las visitas de sus clientes habituales, también en las redes sociales han sentido el apoyo de la ciudadanía. En algunos grupos de Facebook ya se está fomentando el consumo a través de aquellos establecimientos que ofrezcan comida para llevar.

Sin embargo, por el momento son pocos los negocios que se animan a iniciar esta forma de trabajo, ya que indican que no les compensa estar abiertos por un par de pedidos.

Es el caso del “Jaqueyvi”, uno de los bares de tapas más emblemáticos del casco histórico pontevedrés. Al frente están dos jóvenes, Sabela Hermida y Cristina Baena, que cogieron el traspaso en agosto del año pasado.

“No compensa, sabemos de gente que lo está intentando hacer y que no cubren gastos”, reconocen. “Lo que no puedes es estar aquí esperando por un pedido todo el día gastando electricidad”, recalcan.

También Rosana Escobar y Manuel Couto, del “Saudade”, se lo pensaron mucho, pero no lo ven viable. “Si supieras que va a haber una demanda importante, no los plantearíamos, pero eso no lo puedes saber y nosotros tenemos dos empleados, que iniciarán mañana (por hoy) el ERTE”, explican.

Otro de los restaurantes con más antigüedad de l a zona monumental de Pontevedra, “Casa Fidel. O Pulpeiro”, abierto desde 1956, adolece por primera vez en su historia a raíz de la pandemia.

La tercera generación de la familia, con Guillermo Santiago y su mujer al frente, Luisa Rodríguez, se han informado sobre la posibilidad de iniciarse en la comida para llevar durante este mes de parón. “Pero económicamente no sería una solución, ya que noviembre siempre ha sido un mes muy malo, no habría clientes suficientes para que nos compensase continuar con la actividad”, indican.

Manifestación en Marín

Y si los hosteleros de la Boa Vila se movilizan para hacerse oír a golpe de cacerola, ocurre lo mismo con los de otros concellos vecinos, como Poio y Marín, en donde también salieron ayer a las puertas de sus negocios.

En Marín, de hecho, han convocado para el próximo viernes, 13 de noviembre, una manifestación de hosteleros que tendrá salida a las 12 del mediodía desde la Escuela Naval. De ahí, pasará por la Praza de España, parará en el Palco de la Alameda, subirá por la calle Real, continuará por la del Sol, por la de Concepción Arenal, calle de A Roda, Méndez Núñez y concluirá ante el Concello de Marín.

Se anima a participar a todos los afectados por el cierre, así como a los vecinos del municipio que quieran mostrar su apoyo al sector.

“Tras la primera ola vimos la luz y ahora llega esto”

“Frustración” y “desilusión” son los sentimientos que embargan a a las dueñas de este bar de tapas, Sabela Hermida y Cristina Baena. “Es nuestro primer negocio y siempre pensamos que era una apuesta segura, pero la pandemia nos la ha truncado”, confiesan. Reconocen que tras la primera ola “vimos la luz”, pero ahora está siendo muy difícil. Tras este cierre no saben qué pasará y tienen miedo de tener que abandonar su sueño en la hostelería. Afortunadamente, tienen un casero que “es un ángel de la guarda” y que hasta ahora les ha ayudado a superar el bache. En lo que sí no confían es en las ayudas oficiales: “Los titulares están muy bien, pero hay que cumplir mil condiciones y hay mucha letra pequeña”, advierten.

“Seguimos pagando impuestos, seguros...”

“Lo que sentimos es mucha preocupación y también frustración, porque seguimos pagando igual impuestos, seguros... Nos achacan a la hostelería que somos el problema, pero nosotros aplicamos todas las medidas de aforo, limpieza...”, asegura Vanesa Palacios, dueña del negocio. Ella, como muchos otros trabajadores del sector, no confía en las ayudas oficiales: “son parches, tienen muchos requisitos”. Su establecimiento vive en un 95 por ciento de la zona de cafetería, que debe cerrar. Sí podrá continuar con la venta de panadería y café para llevar. “Esto va a ser muy duro; ya lo es desde mediados de septiembre”, asevera.

“Ante todo esto sentimos tristeza y miedo”

“Ante todo esto sentimos un poco de miedo, de tristeza. Los clientes se despiden de nosotros, hay incluso cierta nostalgia por no volvernos a ver”, asegura Rosi Vázquez, empleada de la cafetería “El Pecado”. “Las últimas semanas ya se ha notado mucho bajón, los que peor lo han llevado han sido los fumadores. También dejó de venir mucha gente que antes venía con amigos, que, claro, no eran convivientes”, se lamenta. Aunque el negocio tiene bocatería, en principio no se plantean servir para llevar a domicilio. “No compensa, nos vamos al ERTE”, indica la camarera, que no pone mucha esperanza en que las ayudas prometidas por la Administración se lleguen a materializar.

“Invertimos 8.000 euros en medidas anticovid”

Superada la primera ola de la pandemia, Rosana Escobar y Manuel Couto invirtieron cerca de 8.000 euros en acondicionar su restaurante: mamparas entre las mesas, un renovador de aire, cambios en la barra... “Íbamos trabajando más o menos bien gracias a esta inversión”, afirman. Pero la segunda ola echó al traste este esfuerzo. Aún así, recalcan que “vivimos un problema mundial y la salud es lo primero; lo último que queremos es que muera gente”. Asumen con resignación el cierre temporal y confían en que las ayudas lleguen de manera justa al sector.

“Los últimos quince días ya no compensaron”

En este emblemático bar de tapas reconocen que los últimos días “fueron los peores”. “Cada restricción fue a peor y desde hace un par de semanas ya no nos compensaba estar abiertos”, se lamentan. Les preocupa qué pasará en diciembre, “porque si ahí no se puede reabrir, tendremos que dejar la actividad”. Trabajan en el negocio el matrimonio y siete empleados, como dos ya estaban de baja, los otros cinco inician un ERTE. Respecto a las ayudas, no confían demasiado. “A ver si es cierto que con esto la pandemia va a menos”, desean.

Para cumplir hasta el 4 de diciembre

En los concellos afectados por las restricciones más duras de la Xunta desde la pasada medianoche se establece:

Cierre perimetral

Se permite la movilidad entre nueve concellos: Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Soutomaior. En O Salnés, en tres: Vilagarcía de Arousa, Vilanova y Cambados. Actuarán como dos “macroconcellos” y en ninguno de ambos casos se puede abandonar las áreas que conforman ni tampoco podrán entrar otros vecinos en ellas. Las excepciones son el cuidado de mayores, dependientes o niños; acudir a estaciones de servicio, entidades bancarias; citas judiciales; exámenes oficiales, y otras causas de fuerza mayor justificadas.

Reuniones

Quedan limitadas a convivientes, tanto en espacios públicos como privados.

Hostelería

Se cierra. Sólo se permitirá la entrega a domicilio la recogida en el local sin aglomeraciones. Práctica de deporte Práctica individual y al aire libre. Sólo colectiva entre convivientes. Los centros deportivos limitan su capacidad al 50 por ciento.