El gobierno local de Pontevedra pide a la Xunta de Galicia que paralice las competiciones deportivas, también las federadas, durante este mes de restricciones a la movilidad para hacer frente al Covid-19, y se articulen al mismo tiempo medidas de compensación económica para las instalaciones privadas del mundo del deporte, como son los gimnasios.

El teniente de alcalde y edil de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, indicó ayer que recibió con una mezcla de “estupor y honda preocupación” las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de la Xunta en el campo de la actividad física y el deporte, a las que tildó de “caóticas, arbitrarias y delirantes”.

El socialista considera “ indefendible” que “en unos momentos de restricciones a la movilidad, la Orden autonómica siga permitiendo no solo el entrenamiento federado, sino también los desplazamientos para asistir a competiciones federadas”, limitando la actividad física al aire libre a seis personas convivientes, pero “permitiendo que en una cancha de 40 x 20 metros puedan entrenar 20 o 25 personas no convivientes”. “Y lo que aún es peor, se permite que estos equipos se puedan desplazar por toda Galicia a jugar con otros equipos, lo que, en el caso de las categorías Juvenil o Infantil, se traduce en el desplazamiento de jugadores, técnicos y, en muchos casos, al no poder hacerse en transporte colectivo, de familiares que tendrán que conducir el vehículo en el que viajen”.

Cálculos

Según expuso, “sobre un cálculo muy prudente hecho por el Servicio Municipal de Deportes, en la semana de Todos los Santos hubo al menos 75 partidos de competición en toda Galicia, es decir, 75 desplazamientos”, lo que, sumando jugadores, familiares, técnicos, delegados, etc., “significa que podemos estar hablando de más de mil personas moviéndose por toda Galicia”. El teniente de alcalde de Pontevedra recordó además que, según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física, “solo el 16,1% de dicha actividad está relacionada con el deporte federado, mientras que el 84% restante se vincula a deporte fuera del ámbito federado”.

Fernández lamentó que las nuevas restricciones planteadas por la Xunta “no solo no solucionen esta situación, sino que la continúen prorrogando en el tiempo”, sabiendo de antemano que, “sobre la base de otro cálculo también muy prudente del Servicio de Deportes, este fin de semana hay previstas bastantes más de cien competiciones en territorio gallego, por lo que estamos hablando otra vez de más de mil personas convirtiéndose en vectores de movilidad para el virus”. En su opinión, “es un sin sentido muy grave y un agravio comparativo que estemos pidiendo prudencia, que se estén cerrando bares y cafeterías y que, sin embargo, no se adopten medidas más estrictas con las competiciones federadas”.

“¿Por qué se interpreta que el deporte federado es seguro y la actividad física fuera de ese ámbito no lo es? ¿Por qué no es seguro hacer deporte con distanciamiento en la Illa das Esculturas, pero sí es seguro agrupar a 20 personas en una pista de balonmano y permitir que viajen por toda Galicia? Es un completo disparate. Lo que el DOG establece en el campo deportivo es más propio de un diálogo de ‘Amanece que no es poco’ que del guión de rigor, seriedad y responsabilidad que requiere esta película de terror que estamos viviendo con la pandemia”, aseveró el edil del PSOE.

El concejal de Deportes lanza esta petición tras preguntar “¿cómo es posible que la Xunta permita que más de mil personas se desplacen por toda Galicia para jugar partidos de competición y, sin embargo, mi madre no pueda, por ejemplo, ir al cementerio de Cotobade a visitar a sus familiares fallecidos?”. “¿A quién, además de a Feijóo, le puede parecer que estos viajes no contribuyen a esparcir el coronavirus por toda nuestra geografía? ¿Por qué se consiente en el ámbito federado lo que no se consiente en el no federado?”, pregunta.

Las restricciones suponen el cierre de los gimnasios

“La situación no es mejor en lo que se refiere a los gimnasios, para los que se impone una restricción de aforo del 50% y una limitación de uso únicamente para actividad física individual”, lo que conlleva, en la inmensa mayoría de los casos, “el cierre real de la instalación”, expone Tino Fernández. “Y todo ello sin tomar medidas de compensación para esos negocios”, añade el teniente de alcalde. “De nuevo, si eres federado puedes entrenar en grupo, pero si quieres hacer spinning en la sala de un gimnasio, con las medidas de distanciamiento y seguridad necesarias, no puedes hacerlo. Estamos francamente preocupados ante las incoherencias de las normas dictadas por la Xunta”, afirmó el socialista. El concejal de Deportes instó al presidente de la Xunta “a adoptar, con efecto inmediato, las medidas oportunas para corregir estas abrumadoras incoherencias y poner fin a esta sensación de arbitrariedad y caos”, entre ellas “la paralización de las competiciones deportivas, la mejor regulación de la actividad de los equipos federados y la compensación económica para las instalaciones privadas, que se van a ver en una situación muy comprometida”. Para Tino Fernández, “nos encontramos ante un contexto absolutamente excepcional, en el que hace falta tomar medidas excepcionales”.