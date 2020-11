“Mayoritariamente los pacientes nos dicen que no tienen tiempo para el sexo”

–¿Cómo ha afectado la pandemia a nuestra vida sexual?

–De un modo muy importante, como lo ha hecho en otras cosas. Hoy los pacientes incluso vienen con miedo a los centros de salud, a las consultas, y ya no hablemos a un hospital; vienen con miedo y lo justo. Así es que muchos que quedan en casa, y los que vienen llegan con cuadros de ansiedad, de depresión, algunos han perdido a familiares y ya sabemos en qué condiciones, así que la gente nos llega muy alterada. Y a nivel de respuesta sexual lo que vemos es que el paciente está desmotivado.

–¿Qué es lo que les transmiten?

–Mayoritariamente lo que nos dicen los pacientes es que no tienen tiempo para el sexo, y no es que no tengan tiempo, es que no tienen motivación, han perdido la líbido, el deseo. Y eso pasa porque estamos viviendo una situación tan nueva y, sobre todo, tan dramática y que genera tanta confusión, que a la gente le repercute, en la vida laboral, pero también en la vida personal.

–¿Qué trastornos tratan con más frecuencia?

–En mi especialidad siguen llegando muchos pacientes con síndromes prostáticos, cólicos nefríticos, y después lo que uno puede esperar, tumores, hay muchos tumores de vejiga y no tienen más remedio que venir porque debutan con una hematuria, es decir sangre en la orina, y eso asusta a cualquiera. Y luego en lo relativo a las cuestiones sexuales la que más atendemos, siempre, incluso ahora en pandemia, es la disfunción eréctil. Y ahora a raíz de la pandemia lo que se ve mucho es gente con trastornos del deseo, tanto hombres como mujeres.

–Afirma que los hombres acusan más los trastornos del deseo...

–Es lógico, en general el varón vive la sexualidad durante más años; la mujer es más conformista, busca otro tipo de cosas, la familia, los hijos, el estar cómoda, el tener compañía, y el sexo lo deja en segundo lugar. Pero el varón sigue demandando sexo.

–¿Las mujeres les consultan menos?

–Sí, menos. Y en los hombres son pocos, ahora cada vez más, los que vienen acompañados de sus parejas. Y los que vienen acompañados siempre tienen mejor solución, porque la pareja está interesada en que él responda y encuentre una solución. Y además hay una cosa muy importante, ella está dispuesta a ayudar, cosa que no pasa con las mujeres que no vienen, no están dispuestas a ayudar; renuncian al sexo y entonces él viene, le decimos muchas cosas y luego la mujer o la pareja le resta importancia, le dice que se lo inventa o que no se lo dijo el médico. Es muy importante que venga la pareja y aquí en nuestro medio poco más del 20% vienen a la consulta en pareja, el resto vienen solos.

–¿Cómo se tratan estas dolencias?

–Es un tratamiento que llamamos multifactorial, porque intervienen muchos factores predisponentes o desencadenantes de estas disfunciones. El más fácil es un tratamiento, por ejemplo antidepresivo o para el corazón o crisis epilépticas, hay muchos tratamientos que influyen en esa respuesta sexual. Algunos de la hipertensión, y cuántos tenemos hipertensión, son más predisponentes a una disfunción eréctil que otros. También están secuelas quirúrgicas, hay personas operadas de cáncer a nivel pelviano que lesionan muchas veces la irrigación y, sobre todo, la corriente nerviosa que va al pene. Y ahí tenemos muchos problemas para rehabilitar, porque hay una rehabilitación del pene como la hay de un brazo o de una pierna. Y después están otros problemas, para empezar la depresión, ya no los tratamientos (que la mayoría de antidepresivos producen trastornos del deseo), sino la misma enfermedad. Es que hablamos de patologías muy complejas.

–En el caso de los trastornos del deseo deduzco que el principal factor será el psicológico…

–Lo es, es muy importante. Hay gente joven, menor de 50 años, que vienen mucho por trastornos del deseo y generalmente no obedece a causas físicas, salvo algunas excepciones que podrían rondar el 10% o el 15% y que responden a un déficit de testosterona, que es raro a esas edades. En el resto de los casos hay que indagar siempre si existe un problema psicológico, una mala relación de pareja, una amenaza de divorcio, el que haya una tercera persona en esa relación. También que esa persona esté en el paro, no trabaje y sienta angustia por no saber cómo continuar, o falta de ingresos, todo esa problemática ya genera una disfunción sexual tranquilamente. Y eso es lo que estamos viendo ahora.

“No hay una pastilla milagrosa que nos devuelva el deseo, muchas veces no funcionan sin el ambiente propicio”

–Los tratamientos químicos han abierto una esperanza en muchos de estos escenarios…

–No hay una pastilla milagrosa que nos devuelva el deseo, aunque salió Viagra y otras, porque actualmente hay un mercado bastante amplio en lo que respecta a esos tratamientos, esas pastillas no son milagrosas, no funcionan muchas veces si no hay el ambiente propicio, y para generar ese ambiente hay que tener en cuenta a la pareja.

–¿Los solteros se comportan de un modo diferente en lo relativo a las relaciones?

–Sí, los solteros son habitualmente un poco diferentes porque a veces juegan a las relaciones muy esporádicas, al aquí te pillo aquí te mato, y eso, que supone el estímulo de la novedad, pero como contrapartida también genera en ocasiones en estas personas mucha ansiedad, que incluso puede llegar a bloquearnos en un momento dado. Es lo que se denomina ansiedad de ejecución, queremos hacer tantas cosas en un solo momento o una sola relación para impresionar a la otra parte que a veces la ansiedad bloquea. Algunos lo llevan muy bien porque no quieren sujetarse a nadie, prefieren variedad, tener una relación puntual con una persona pero sin negarse a la posibilidad de ver a otra gente, de modo que lo llevan de otra manera.