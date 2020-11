Un grupo de hosteleros y autónomos de Pontevedra está constituyendo una nueva plataforma de afectados por el cierre impuesto por la crisis sanitaria. Como primera acción, reivindicativa y a la vez solidaria, han organizado una recogida de alimentos para entregar al banco de víveres de Monte Porreiro.

Los hosteleros Jacobo Barragáns y Esteban Pampín, acompañados por el presidente del Banco de Alimentos de Monte Porreiro, Carlos Diéguez, presentaron este viernes la iniciativa, a la que invitan a sumarse a todos los establecimientos y particulares que quieran realizar una donación.

Los comestibles se recogerán este sábado 7, en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en los locales La Estafeta, en Plaza García del Riega, y en el Pub Mulligans, calle Cruz Gallástegui, que atenderán a quien se quiera acercar con un protocolo de recogida anti Covid.

Jacobo Barragáns y Esteban Pampín explican que la idea surgió para dar salida a todos los comestibles perecederos que los hosteleros han comprado en los últimos días y que no podrán servir dentro de un mes -si se vuelve a abrir la hostelería para entonces- y al mismo tiempo crear una plataforma reivindicativa sobre los problemas que atraviesa el sector. “Hemos hecho muchas compras que dentro de un mes no se podrán servir”, explica Barragáns.

Los hosteleros piden la colaboración de todo el que se quiera sumar a esta iniciativa solidaria. “En estos momentos hay mucha gente que lo está pasando mal y queremos ayudar”, explican.

Ayudas de la Xunta

En cuanto a las ayudas al sector anunciadas por el presidente de la Xunta, Jacobo Barragáns apuntó que “muy agradecidos, pero estamos a la expectativa de cómo se presentarán y de que realmente lleguen a todos, pero tenemos más problemas que ese, como son las tasas que tenemos que seguir pagando, autónomos y demás”.

“Bienvenidas sean todas las ayudas, pero cuando salgan publicadas y se conozcan de forma concreta se podrán valorar”, añade Esteban Pampín.

La plataforma que están impulsando se pondrá en marcha la próxima semana. “Ahora mismo solo somos un grupo de amigos muy enfadados y que queremos hacer esta reivindicación, pero nos constituiremos formalmente para presentar nuestras demandas de modo oficial”, explican. Una vez conformado el colectivo esperan ser recibidos por el gobierno local de Pontevedra para tratar cuestiones como las tasas e impuestos municipales que por el momento tienen que pagar aún estando cerrados.

El presidente de la asociación de vecinos y del banco de alimentos de Monte Porreiro, Carlos Diéguez, agradeció “una reacción muy rápida y muy necesaria para nosotros”, ya que “estamos atendiendo a un número de personas muy importante, no me atrevo a decir cuántas porque cada día son más, por desgracia esto no tiene fin y cada día son más”.