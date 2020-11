Un Mercado de incertidumbre

En Peixes Dopazo también se nota que hay “menos gente, muchos clientes vienen de fuera y ahora sencillamente no bajan”. A unos metros, en el puesto de Lucita, la vendedora teme que “nos va mal y nos va a ir peor; esta semana 2 días ya no vine porque solo hay que ver la poca gente que hay”. En su caso también tiene “clientela fija, y aprovecho cuando vienen ellos”.

“No nos hemos recuperado del bajón desde el arranque del confinamiento”

En las inmediaciones varios compañeros afirman que “ya no compensa abrir a diario” y los precios no ayudan. “El pescado bueno, el de las rías que trabajo yo”, señala Lucita, “está caro, faltan barcos y los que pescan poco; así que somos muchos a comprar y es la ley de la oferta y la demanda”. Es una de los profesionales que cifra en “al menos un 30%” la caída de ventas en el Mercado, a pesar de llenos como el del pasado sábado. “Había gente, pero en mi caso salvé por los pelos el día… Muchos clientes son mayores o de otros grupos de riesgo y ya no vienen, a algunos les llevas la mercancía a casa, pero son pocos”.

Las nuevas restricciones han supuesto para todos una vuelta de tuerca más, pero en aquellos puestos cuya clientela principal es la hostelería se está pensando, sencillamente, si compensa abrir en adelante.

“La hostelería es el motor del Mercado y de muchos negocios del entorno”, recuerda Begoña Laya, veterana al frente de un puesto de carne y una quesería, en donde ha notado “el gran bajón de ventas, diría que hoy estamos al 50% de la facturación y muchas pequeñas empresas sopesando si van a aguantar”.

Le preocupan al igual que a sus compañeros las nuevas restricciones, “sobre todo en el fin de semana, tenemos muchos clientes de Vilagarcía o Cambados que vienen a por pescados, mariscos y carnes”.

La suspensión de la actividad de la hostelería ha tenido un efecto dominó en el Mercado y tras la anulación de fiestas, cenas y cotillones la previsión general respecto a la próxima Navidad es, sencillamente, que no hay previsión. Trabajan con producto fresco “y no podemos augurar qué va a pasar”, recuerda Begoña Laya, de modo que el grueso de los pedidos y las reservas de la campaña están “completamente parados”.

Un horizonte inmediato más prometedor parecen tener los puestos de marisco, la estrella de la Navidad y que a estas alturas iniciaba su escalada. La profesional de Mariscos Mary señala que “este mes y el que viene son claves, en estos momentos es cuando se empieza a comprar para congelar” y lleva “unas dos semanas trabajando bien”.

En la Frutería Loli lo que más repercutirá en la caja es el cierre de los restaurantes. “Ya llamaron esta mañana para anular un pedido de 28 repollos”, explica María, “y dos clientes nos dijeron que venían hoy para hacer compra para su casa pero que en un mes no los vemos más”.