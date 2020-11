“Estamos muy preocupados, preocupadísimos, por la situación sanitaria que estamos viviendo”, dijo el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, al valorar ayer las nuevas restricciones aplicadas por el gobierno de la Xunta al municipio, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El alcalde recriminó a las administraciones supramunicipales que no se hubiesen tomado medidas preventivas y de refuerzo del sistema sanitario antes de que la transmisión del virus se disparara y lamentó que tras la desescalada del primer confinamiento “se destrozó el esfuerzo de mucha gente” al no tomar medidas para que la situación no se volviese a repetir.

Fernández Lores demandó que el cierre de la actividad económica de sectores como la hostelería vayan acompañadas de medidas compensatorias para los afectados.

Coincidió en esta demanda la presidenta de la Diputación Provincial, Carmela Silva, quien –horas antes de que la Xunta anunciase ayudas para la hostelería– señaló que “hay un sector que está al límite de lo posible, como es la hostelería y la restauración”, por lo que reclamó las medidas de apoyo a ese sector, “porque no se puede decidir ordenar cerrar sin que haya una respuesta económica de apoyo al sector, para que pueda mantenerse; de lo contrario va a ir a la ruina y va a haber que rescatarlo”, argumentó Carmela Silva en el Pazo Provincial.

Diputación Provincial

“Esperamos conocer las ayudas que va a disponer la Xunta para estos cierres, que son necesarios para salvaguardar la salud de la gente, pero que no puede tener como consecuencia la ruina de un sector tan importante”, dijo Silva Rego.

Tanto la presidenta de la Diputación como el alcalde de Pontevedra comparecieron ayer para valorar la situación y ambos reclamaron ayudas para todos los sectores afectados por cierres.

Fernández Lores afirmó que si se llegó a la situación actual fue por no tomar las medidas preventivas necesarias para evitarla. “Tengo que decir claramente que se destrozó el sacrificio de miles y miles de personas que estuvieron confinadas en su casa durante tres meses, por no tomar unas medidas preventivas necesarias e imprescindibles para no llegar a la situación en la que estamos ahora” afirmó.

Una medidas preventivas que, en palabras del alcalde, “se sabía cuáles eran, se sabía perfectamente que había que reforzar el sistema sanitario y no se abrieron ni listas para sustituir a especialistas de microbiología, no se buscaron rastreadores, no se previno al hacer suficientes pruebas PCR a nivel social, y ahora estamos en una situación semejante a como estábamos entonces, cuando sabíamos perfectamente lo que había que hacer”, dijo el alcalde. En este sentido, Miguel Anxo Fernández Lores aseguró que “por lo tanto hay una responsabilidad por parte de quien tenía que hacerlo y no lo hizo”.

El alcalde explicó que “los vecinos, durante los meses del estado de alarma, hicimos un sacrificio impresionante para conseguir reducir esa curva, eliminar la incidencia del virus en un momento determinado, y en julio cuando se acabó el estado de alarma teníamos una incidencia muy pequeña de transmisión del virus, no había transmisión comunitaria y desde entonces hasta ahora se dejaron de hacer muchas cosas que eran imprescindibles para no llegar a la situación que llegamos ahora”.

Sobre las medidas tomadas por el gobierno autonómico –cierre perimetral y paralización de la actividad no esencial, concretamente de la hostelería–, el alcalde aseguró que “si se están tomando esas decisiones, eso implica que deben compensar económicamente a los sectores a los que obligatoriamente no se les deja trabajar”. Lo dijo horas antes de que la Xunta anunciase las ayudas ahora previstas.

Insistió en que “mientras no se resuelva la situación sanitaria malamente se va a resolver la situación social y la situación económica” y que “tomar medidas tímidas no es la solución”.

El alcalde avanzó que, ante la situación actual “estamos abocados inevitablemente a tomar medidas más restrictivas porque estamos en una situación de transmisión comunitaria cerca o por encima ya de los 500 infectados por 100.000 habitantes, que son cifras absolutamente astronómicas y donde no va a quedar más remedio, por errores de quien tenía que tomar medidas, que hacer nuevas restricciones de la movilidad para intentar reducir la incidencia que está siendo preocupante.”

Competencias municipales

Respecto a las competencias del Concello, Miguel Anxo Fernández Lores hizo un repaso por el trabajo realizado por el gobierno municipal desde la aparición de la pandemia en diversas áreas y así recordó las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de los trabajadores y del público que tiene que acudir a oficinas municipales, incluso acometiendo obras en las propias instalaciones municipales, garantizar teletrabajo, incrementar los servicios online y telefónicos, mantener la máxima actividad económica posible, redefinir las fiestas y la programación de verano para dinamizar la economía local, reducir la tasa de veladores para la hostelería y sacar una línea de subvenciones, que está en tramitación en este momento, “con una inversión importante para garantizar el futuro de la actividad de autónomos y pequeñas empresas”.

En lo relativo al papel del Concello, el alcalde aseguró que seguirá trabajando en la línea de contribuir al futuro de la actividad económica local y que no se descarta ninguna medida futura en coordinación con lo que se decrete desde las administraciones supramunicipales.

Silva: “Cierran bares y restaurantes pero los prostíbulos siguen abiertos; espero que los cierren y para siempre”

En la presentación de la jornada “Libres? Cosificación do corpo das mulleres”, dentro de la programación de la Escola de Igualdade María Vinyals de la Diputación Provincial, la presidenta de esta institución, Carmela Silva, aprovechó para criticar que “vamos a cerrar bares y restaurantes pero los prostíbulos siguen abiertos, espero que anuncien que los prostíbulos van a cerrar también y hay que tomar medidas para cerrarlos para siempre”. La presidenta provincial señaló que si bien “es obligado en este momento apoyar las decisiones que tomen todas las administraciones sin hacer críticas que no estén basadas en tratar de ayudar, y ante una situación como la que estamos viviendo de aumento de contagios, de temor a un colapso del sistema sanitario, hay que tomar medidas difíciles pero yo creo que hay que apoyarlas”, aunque “hago un llamamiento a la Xunta de Galicia para que al igual que estamos haciendo todas las administraciones locales, apoyando sus medidas, deje de confrontar cada día con el Gobierno del Estado y que sume su trabajo para darle a la gente tranquilidad y seguridad”. “Necesitamos discursos que permitan dar tranquilidad y desde luego hacer críticas no basadas en ningún argumento lógico no ayuda a avanzar sino que genera inquietud”, pidió Carmela Silva. La titular de la Diputación recordó que “el presidente de la Xunta de Galicia fue de los pocos que puso el grito en el cielo cuando se anunció que iba a haber un segundo estado de alarma y ahora tiene que usarlo para tomar estas medidas tan restrictivas porque no hay otro modo de hacerlo”. Por eso, insistió, “le pido que él haga con el Gobierno del Estado lo mismo que hacemos nosotros, las administraciones locales, con el Gobierno de la Xunta; el presidente de la Xunta no nos escucha a las administraciones locales, no convocó a los grandes concellos y a las cuatro diputaciones. Ya es hora de sumar sinergias, es momento de llegar a acuerdos por eso espero que la Xunta cuente con el mundo local, que tiene mucho que decir”, subrayó la presidenta de la Diputación.