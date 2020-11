De non suspenderse as previsións iniciais, como sucedeu no caso das celebracións do Día das Letras, o Museo acollerá o vindeiro sábado, día 7, a quinta Xornada de Onomástica que celebra a Real Academia Galega (RAG). Neste 2020 o encontro centrarase nos nomes das marcas comerciais. O programa, que contará con voces da filoloxía e da dinamización lingüística xunto a outras do mundo da creación de marcas, poderá seguirse de maneira presencial e tamén en liña.

Todas as sesións se retransmitirán en aberto a través da canle de YouTube da RAG e constitúen unha invitación a reflexionar sobre a idea de marca, o deseño, o etiquetado, a comunicción, etc dos negocios.

O programa, coordinado polas académicas correspondentes Ana Boullón e Luz Méndez, contará con voces da filoloxía e da dinamización lingüística xunto a outras do mundo empresarial e da creación de marcas. No encontro examinaranse algúns dos sectores implicados na creación de nomes comerciais, o valor das marcas galegas, as estratexias de márketing empregadas e as oportunidades pedagóxicas que ofrece este material para traballar na aula.

Entre outros modelos, debatirase sobre o procedemento de atopar nomes comerciais distintos ou atractivos e porase como exemplo ‘EFerro’, a empresa de zocos de Vila de Cruces fundada por Elena Ferro, que nomea os seus modelos con topónimos galegos como San Cosme de Nete. A creadora desta firma será unha das intervenientes na mesa redonda que pechará a xornada, que contará tamén coas achegas de Xosé González Martínez, creador do Foro Enrique Peinador de empresas pola normalización da lingua e impulsor da campaña de etiquetado en galego ‘Con acento propio’; e Irene García e Raquel Boo, do estudio Ekinocio de deseño e comunicación, dende o que traballan na creación de marcas.

A xornada arrincará cun relatorio sobre a denominación da disciplina dedicada ao estudo dos nomes das marcas a cargo do coordinador do Seminario de Onomástica, o académico Antón Santamarina, e outro sobre o valor dos nomes para as marcas, as empresas e os dominios en Internet do profesor da Universidade de Vigo Benigno Fernández Salgado. A continuación, a profesora da Universidade de Santiago de Compostela María Álvarez de la Granja falará dos recursos lingüísticos das marcas comerciais e a profesora Sara Míguez referirase á relación das marcas coa paisaxe lingüística dende o caso de Redondela. Deseguido, o presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, trazará unha viaxe pola historia a través das cabeceiras galegas.

A sesión da mañá remtará cunha achega sobre os nomes das adegas e dos produtos da denominación de orixe do Ribeiro a cargo de Raquel Pérez Tizón.

Na sesión da tarde, ademais da mesa redonda, celebrarse un encuentro adicado aos nomes dos bares e restaurantes, a cargo da profesora Celtia Rei Brandón, que exporá unha experiencia didáctica sobre o tema desenvolvida no barrio vigués de Coia.