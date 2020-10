El sindicato de enfermería Satse ha presentado varias denuncias ante la Inspección de trabajo de Pontevedra “por la dejadez de la gerencia del área sanitaria, que hace caso omiso a las reclamaciones de las profesionales de Enfermería en materia de prevención”.

Las denuncias hacen referencia a las unidades de Urgencias, Hematología y Traumalogía del Hospital Montecelo. Así como a Diálisis y Oncología del Hospital Provincial.

“Las medidas de prevención se basan tan sólo en la distancia de más de dos metros, y más de quince minutos y si llevan a o no mascarilla”, denuncia la secretaria provincial de Satse, Emma Rodríguez, quien considera que, en cambio, no se está teniendo en cuenta la convivencia entre profesionales en las unidades de trabajo, así como el material y las superficies que se comparten, a la hora de tomar medidas de prevención frente al Covid, advirtiendo en esta línea que posiblemente no tener en cuenta esos factores sea una posible causa del alto número de contagios en este complejo sanitario.

Desde el sindicato consideran que las medidas que se han tomado para prevenir el Covid se han quedado “cortas: “se ha perdido el punto de vista de las enfermeras, porque no se cuenta con su opinión”, critica la secretaria provincial. Para muestra de sus quejas la más reciente. La pasada semana se realizó un nuevo protocolo en la unidad de Urgencias, en el que no han pedido la colaboración de las profesionales de Enfermería, tan sólo de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medicina Preventiva, el jefe del servicio y una médico de la unidad. “Pero ni una enfermera ni enfermero, cuando precisamente somos el colectivo más afectado por los contagios”, explica.

Según datos del Sergas, los profesionales de Enfermería suponen el 34% de los contagios por coronavirus, los más afectados, con una diferencia de quince puntos con respecto a los segundos más perjudicados que son los técnicos auxiliares en Enfermería, Tcaes, con un 21%. El tercer lugar, con un 20% es para los médicos.

Falta de protección

Por otro lado, Satse denuncia ante la Inspección de Trabajo la falta de la indumentaria adecuada por parte de los profesionales de Enfermería que realizan las pruebas del Covid Auto. Lo hacen con un uniforme intrahospitalario compuesto por pijama y zuecos, además de la EPI, "pero necesitarían una indumentaria más adecuada de las que se utilizan en servicios extrahospitalarios para protegerse no sólo del frío, sino también de la lluvia".

"Tras varias quejas a la gerencia, lo único que les han dado ha sido un polar, que minimiza el frío pero no los protege en absoluto de la lluvia. Estos días de lluvia intensa han acabado empapados con los pijamas pegados al cuerpo y los zuecos mojados. Así han estado durante su jornada laboral”, critican desde satse, quienes también recuerdan que han sido el único sindicato que ha reclamado esta medida para las profesionales.