La Xunta vincula la formación a las necesidades de las empresas para facilitar la inserción laboral

La Xunta de Galicia apuesta por una formación para el empleo «flexible y adaptada» a las necesidades de las empresas como una vía para mejorar la incorporación al mercado laboral de los colectivos con mayores dificultades de inserción. Así lo defendió este martes el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante una visita a las instalaciones del Grupo Cuevas, en San Cibrao das Viñas (Ourense).

González puso como ejemplo a esta empresa, cuyos orígenes se remontan a 1867 y que actualmente cuenta con más de 1.300 trabajadores. El conselleiro destacó su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad y su contribución a la generación de empleo ligado al territorio.

Durante la visita, el responsable autonómico puso el foco en el programa Galicia Suma Talento: Emprégate, destinado a favorecer la contratación de personas pertenecientes a colectivos prioritarios, entre ellos jóvenes y mujeres. El Grupo Cuevas es beneficiario de estas ayudas y las ha utilizado para incorporar a distintos trabajadores, entre ellos una joven destinada a su oficina de apoyo a la producción.

Una de las principales novedades introducidas este año en el programa es la creación de incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas que hayan completado durante los dos años anteriores determinadas acciones de formación para el empleo, como cursos AFD, talleres de empleo, programas integrados de empleo o contratos formativos vinculados al programa de Primera Experiencia Profesional.

La Xunta pretende así conectar directamente la formación con las necesidades del tejido productivo, de manera que las personas desempleadas reciban una preparación ajustada a la demanda empresarial y, posteriormente, cuenten con incentivos que faciliten su incorporación a un puesto de trabajo estable.

También se ha incorporado por primera vez un incremento del 25 % de la ayuda correspondiente al centro de trabajo cuando la persona contratada haya realizado, en los dos años anteriores, estudios vinculados a las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

En cuanto a la dotación económica, el Gobierno gallego prevé superar los 20 millones de euros destinados a Galicia Suma Talento: Emprégate. El programa partía de un presupuesto de 19,7 millones y próximamente se ampliará con más de un millón de euros dirigido específicamente a incentivar la contratación de jóvenes.

Con estas ayudas, la Xunta calcula que podrá impulsar la contratación indefinida de unas 2.600 personas desempleadas pertenecientes a colectivos prioritarios, entre ellos jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género o trata, personas con menores de tres años a cargo, desempleados de larga duración, mayores de 52 años, emigrantes retornados o extranjeros y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Las empresas pueden recibir entre 6.000 y 14.500 euros por cada contratación, una cuantía que puede alcanzar los 17.000 euros si se aplican todos los incrementos previstos, entre ellos los vinculados a circunstancias como que el centro de trabajo se encuentre en un municipio rural.