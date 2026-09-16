Un valdeorrés se inventó un robo a punta de pistola y ahora se enfrenta a una sanción económica

El 5 de febrero de 2024 un joven se presentó ante la Comisaría de la Guardia Civil del concello de O Barco de Valdeorras para formular una denuncia: a los agentes que lo atendieron les aseguró que había sido asaltado a punta de pistola. Ayer, fue él el que se sentó en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Ourense como supuesto autor de una simulación de delito.

El acusado solo respondió a su abogada que le formuló una única pregunta, ¿sabía lo que pasaría? «No sabía lo que pasaría después», dijo el valdeorrés que, antes de llegar a juicio, ya explicó en una segunda entrevista con la Guardia Civil que el relato era inventado.

Así lo trasladó en Sala uno de los agentes que recogiló la denuncia. El guardia civil contó que el hombre había manifestado en comisaría que ese mismo día lo habían atracado a punta de pistola en la calle Conde de Fenosa cruce con calle Pescadores de O Barco de Valdeorras, sustrayéndole 50 euros, dándose a la fuga el autor de los hechos.

«Estuvimos revisando las cámaras del lugar y por allí no pasaba nadie», explicó en su declaración, en la que contó que por este motivo volvieron a reunirse con el ourensano y con sus padres ante los que «se vino abajo». «Su madre le presionó un poco y fue cuando dijo que no había pasado, además la madre nos dijo que no era la primera vez que hacía este tipo de hechos», manifestó.

Por estos hechos, que el Ministerio Fiscal califica de simulación de delito en grado de tentativa, pide una multa de 10 euros al día durante 7 meses. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución porque «se detectó la falsedad antes de incoarse el procedimiento judicial».