Ourense acumula colas un año más ante las limitadas plazas del Imserso

A falta de apenas una semana para terminar el verano de este 2026, no son pocos quienes buscan conseguir un viaje para el próximo verano, máxime cuando los precios pueden ser muchísimo más baratos. Solo hay un problema: no hay plazas suficientes. Así se han visto en Ourense, un año más, las ya míticas colas de las personas que ansían una de esas plazas del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para poder disfrutar de unas vacaciones mucho más asequibles.

Una medida acertada que permite a muchos disfrutar de unas vacaciones más que merecidas después de una vida entera de trabajo. Pero, en el caso ourensano, las plazas resultan un tanto escasas, ya que solo se han dispuesto 8.924 viajes en el cupo destinado a la provincia. Haciendo números, las cuentas no salen para todos.

Según un documento del propio Imserso, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, figuran 97.025 mayores de 65 años en la provincia de Ourense. Si bien no todos podrían acceder o querrían hacerlo, sigue existiendo una gran diferencia entre ambas cantidades, por la cual muchos se quedarían fuera. Una situación que ocasionó largas filas desde incluso antes de que abriesen las agencias de viajes para tratar de hacerse con una plaza.

Fina Vázquez y José Luis Rodríguez son un matrimonio que acude por tercera vez a tratar de hacerse con una de ellas. La pareja, que comenzó sus viajes del Imserso en Almería, tiene este año como destino prioritario Peñíscola, aunque todavía desconoce si podrá conseguir plaza. Su intención es disfrutar de unos diez días junto al mar.

Sobre el programa, consideran que el Imserso es «una buena opción» porque permite viajar «mucho más barato que yendo por libre». No obstante, advierten de que la experiencia también depende del hotel asignado y señalan que, en ocasiones, «es un poco lotería».

Uno de los aspectos que más critican es el sistema de adjudicación de plazas. Según explican, quienes tienen acceso el primer día encuentran los mejores destinos y, cuando llega su turno, las opciones son muy limitadas o directamente ya no hay disponibilidad. «Lo bueno se lo recogen los primeros», lamentan.

Aun así, aparte del precio, destacan el valor del programa como una oportunidad para disfrutar de tiempo en pareja.

Reclaman que se habiliten «más plazas» del Imserso para que todos los usuarios tengan mayores posibilidades de elegir destino. «Todo el mundo debería poder tener opción a ir», sostienen.

Carmen Vázquez, responsable de Viajes Piña, en Ourense, también subraya el número de plazas como un obstáculo habitual. Explica que el destino más solicitado siempre son las islas, «sobre todo Canarias», aunque incide en que este año ha sido un poco inusual, ya que «ha habido mucha menos oferta de destinos que en otros años. Además, no está ni Benidorm, que es una de las favoritas de toda la vida».

Julia Outeiriño y Guadalupe Expósito, dos buenas amigas, han decidido estrenarse por primera vez este año. Admiten que no saben muy bien qué esperar con respecto a los viajes disponibles, aunque tienen clarísimo que quieren «¡islas, islas!», dice Outeiriño.

Al preguntarles cómo valoran el programa de viajes del Imserso, inciden en que «el precio es un regalo» y que solo por eso ya merece la pena intentarlo.

«A veces nos quejamos y no vemos el vaso medio lleno. Tenemos muchísimo y somos muy afortunadas de llegar con salud a nuestra edad, a nuestra pensión...», expresa Outeiriño. «Y ahora, este regalo, si toca, toca, y si no, pues no, pero este precio es un regalo».