La Deputación de Ourense y la UVigo refuerzan su colaboración para potenciar el campus

La Deputación de Ourense y la UVigo irán a una por el bien del campus durante el mandato de Carmen García Mateo. Ese ha sido el mensaje que la nueva rectora de la universidad y el presidente de la provincia, Luis Menor, han dado conjuntamente en la mañana de este martes, tras una reunión en el pazo provincial en la que también estuvo involucrada la vicerrectora del campus de Ourense, Montserrat Cruz. El acto supuso el primer encuentro entre los responsables de ambas entidades tras la toma de posesión de la máxima responsable académica el pasado 25 de junio, aunque Mateo ha hecho acto de presencia en la ciudad de As Burgas asiduamente desde entonces: en tan solo dos semanas de actividad académica, la rectora ha realizado ya tres visitas oficiales este curso, el primero de los seis de su mandato.

«As colaboracións en marcha son moitas, moi importantes e estables no tempo», afirmó Carmen García a la conclusión del encuentro, en el que se trataron de analizar «novas posibilidades de incrementar aínda máis esa colaboración, coa idea que levamos desde o inicio desta nova etapa na Universidade de potenciar e relanzar a vida nos campus». Entre estas líneas de ayuda se encuentran los 300.000 euros que la Deputación aporta a la universidad para llevar a cabo actuaciones en materia de fomento cultural, educativo, deportivo y de promoción turística. A las colaboraciones actuales, los responsables abogan por sumar actuaciones principalmente en lo referente a deporte y movilidad, cuestiones que la rectora considera «prioritarias».

Precisamente a estos dos asuntos se refirieron las colaboraciones anunciadas oficialmente por Luis Menor tras la reunión, quien afirmó que la Deputación de Ourense se comprometerá a ayudar a que las instalaciones deportivas de la UVigo en Ourense reciban mejoras: «Son usadas por moitísimos veciños de Ourense, tanto escolares como persoas maiores. Esas instalacións son absolutamente necesarias e, polo tanto, un factor estratéxico de actuación por parte desta institución», afirmó el presidente provincial.

Más movilidad para conectar estación y campus

Por otra parte, ambas entidades solicitaron públicamente al Concello de Ourense una conexión entre la estación intermodal y el campus a través de una línea de autobús. Algo necesario ante el incremento de matrícula experimentado durante los últimos cursos gracias, en gran parte, a la llegada de alumnado del resto de Galicia, un aspecto que el regidor de O Pereiro de Aguiar quiso destacar especialmente: «Non é fácil debido precisamente á perda de poboación xove, pero aquí non estamos só mantendo a matrícula, senón incluso aumentándoa», afirmaba antes de pedir a la universidad mantener su «sensibilidad» a la hora de ofrecer un abanico de titulaciones como el actual, «moitas delas exclusivas e que atraen a moita xente do resto de Galicia e España».

En este sentido, Menor se comprometió también a revisar junto a la Xunta de Galicia todo lo referente al transporte metropolitano e intercomarcal «para que se melloren as frecuencias, se adecúen ás necesidades do campus e, en definitiva, facilitemos aos alumnos esta interconexión».

Buenas sensaciones con la reacreditación del Campus Auga

En la reunión se habló también sobre el Campus Auga, el proyecto de especialización de la sede de la UVigo en Ourense, que la semana pasada fue sometido a análisis para su reacreditación de cara al periodo 2027-2030. Tras la visita del panel evaluador durante un día y medio de entrevistas —que la rectora describió como «cordiais, intensas e moi ben organizadas»—, los expertos tienen un plazo de aproximadamente un mes para emitir su informe y enviarlo a la Xunta de Galicia. Ante ese dictamen, el equipo de gobierno de la institución guarda buenas expectativas: «Foi como pasar un exame do que saímos con moi boas sensacións, agora agardamos a nota», explicó García Mateo.