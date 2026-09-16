El concello ourensano de O Riós, declarado zona gravemente afectada tras el incendio de Fumaces

El Consejo de Ministros ha declarado 112 zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil—lo que se conocía como zonas catastróficas— por 112 episodios adversos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto de este 2026. Entre esa larga lista hay un único concello gallego, el municipio ourensano de O Riós por el incendio forestal, de la parroquia de Fumaces e A Trepa, que calcinó en agosto 28,21 hectáreas.

Así, las personas y entidades que acrediten daños pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas para paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Además, Interior estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

El acuerdo adoptado habilita también medidas de otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Asimismo, el de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.En el ámbito de sus competencias, todos los departamentos ministeriales podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados por al acuerdo adoptado. En este sentido, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.

O Riós entra a formar parte de la lista por un incendio forestal declarado el 15 de agosto en la parroquia de Santa María de Fumaces e A Trepa que se propagó en dirección al núcleo urbano de Fumaces. La inminente proximidad del frente a las viviendas obligó a la Consellería do Medio Rural a activar, por segunda vez en el verano en Ourense, la Situación 2 de emergencia. Para la alcaldesa, Eva Barrio, no cabía duda de que el fuego, que quedó oficialmente extinguido el 17 de agosto tras calcinar un total de 18,71 de monte raso y 9,5 de arbolado «foi intencionado», decía a FARO apuntando «a un veciño da contorna que «cada verán pon lumes entre O Riós e Verín».