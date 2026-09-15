Sarabela Teatro y la lusa «A Escola da Noite» presentan: «Incendios»

Llega a Ourense «Incendios» una obra que narra la historia de Nawal Marwan, una mujer que tras morir deja a sus hijos gemelos un misterioso legado (un traje verde, un cuaderno rojo y dos sobres) que los arrastra a una odisea para descubrir su pasado en un continente. El espectáculo, dirigido por Ánxeles Cuña Bóveda, se estrenará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Principal de Ourense y viajará en diciembre hasta Coímbra, donde se presentará en el Teatro da Cerca de São Bernardo.

«Incendios» el resultado de un proyecto nacido de la complicidad entre dos compañías con más de treinta años de trayectoria y de una misma manera de entender el teatro como espacio de encuentro: la compañía ourensana «Sarabela Teatro» y la portuguesa «A escola da noite». Quienes, además, llevana a cabo una propuesta singular: los actores y actrices compartirán escenario hablando en gallego y portugués. Dos lenguas próximas, dos culturas que se reconocen y dialogan en una misma historia. La iniciativa parte de A Escola da Noite y de su director artístico, António Augusto Barros, y encuentra en Sarabela Teatro un aliado natural para construir un puente escénico entre ambos lados del Miño.

«Incendios», una de las obras más reconocidas del dramaturgo canadiense-libanés Wajdi Mouawad, comienza con la muerte de Nawal Marwan. Tras su fallecimiento, sus hijos gemelos, Juana y Simón, reciben dos sobres que les obligarán a emprender un viaje hacia un pasado familiar que desconocen. Lo que comienza como una búsqueda se convierte poco a poco en una historia de secretos, heridas, violencia y memoria.

Considerada una de las grandes tragedias teatrales del siglo XXI, la obra habla de asuntos profundamente humanos: la necesidad de conocer nuestros orígenes, el peso de lo que heredamos y la posibilidad de enfrentarnos al dolor para comprender quiénes somos.

La obra podrá disfrutarse en el Teatro Principal de Ourense durante los días 17, 18 y 19 de septiembre por un precio que oscila entre los 12 y los 20 euros según la zona en la que desee ubicarse el espectador, que podrán adquirise tanto en la propia página web del Teatro Principal como en la taquilla del edificio que podrán encontrar abierta dos horas antes del comienzo de la función.n