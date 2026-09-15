El rural ourensano revive: un concello de 550 habitantes busca reabrir su escuela tras 17 años cerrada

El 22 de junio de 2009, el colegio de San Xoán de Río abrió por última vez sus puertas. El aula unitaria en la que se formaban los pequeños de este concello ourensano de 550 habitantes contaba con menos de cinco matrículas de cara al siguiente curso, lo que obligó a la Consellería de Educación a cerrar el centro y a que los alumnos tuvieran que continuar su formación en el municipio vecino de A Pobra de Trives. Una oportunidad menos de crecer en el rural, y una señal más de una crisis demográfica por la que los vecinos creían haber dejado para siempre atrás la época en la que los niños podían educarse en la propia aldea. Pero diecisiete años después, el buen hacer de un grupo de personas empeñadas en no dejar morir la localidad ha permitido darle la vuelta a la historia y ha sentado las bases para que, el próximo año, la infancia de San Xoán de Río pueda vivir la vuelta al cole rodeada de amigos cerca de casa.

Y es que el Concello de San Xoán de Río se ha puesto en contacto este viernes con la Xunta de Galicia con el fin de conocer los requisitos y condiciones para volver a tener una escuela pública en el municipio. La aldea de montaña ha arrancado el curso con 11 residentes inscritos en el CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso, y otros cinco en el IES Xermán Ancochea Quevedo, ambos situados en A Pobra de Trives. La llegada de nuevas familias que se ha producido a lo largo del año ha supuesto un considerable ascenso en la demografía infantil de un curso para otro, y el número de niños en fase de Educación Primaria o Infantil ya supera con holgura el mínimo de seis matrículas —cinco en casos excepcionales— que el Gobierno autonómico exige para mantener abierta una escuela unitaria.

Una iniciativa que nació a partir de la evidencia más simple, pero también más ejemplar, de que algo crece: que las cosas que siempre sirvieron se queden pequeñas. En San Xoán de Río es una furgoneta la que recoge a los niños y niñas para ir al colegio —una fórmula común en el rural; en aldeas de Castro Caldelas se utiliza un taxi para este servicio—, pero en la vuelta al cole de este año, la conductora se dio cuenta de que el vehículo no era suficiente para recoger a todos los niños, por lo que al día siguiente se tuvo que sustituir la furgoneta escolar por un microbús en el que los pequeños viajaran con comodidad. El hecho hizo pensar a las madres y padres del municipio en la posibilidad de hacer que el colegio local reapareciese, lo que ha motivado la instancia a la Consellería de Educación. La viabilidad del proyecto, el modelo de centro que se constituiría o dónde se situaría —el antiguo colegio es ahora un parque infantil— quedan de momento como incógnitas, pues el Concello espera la respuesta de la Xunta.

Una estrategia contra la despoblación rural

Que San Xoán de Río pueda plantearse ahora recuperar un colegio que parecía perdido para siempre es de todo menos una casualidad: es una de las señales más visibles del trabajo que el Concello lleva años haciendo para frenar la despoblación, con su alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, a la cabeza. Desde su llegada al gobierno local en 2019, el municipio ha tratado de combatir las razones que empujan a marcharse del rural desde varios frentes: facilitar la conciliación de las familias con programas como Río Concilia, buscar una salida para las viviendas vacías a través de RE-HABITA RURAL LAB o atraer empleo y nuevos vecinos con iniciativas como el coworking municipal e Impact Campus, un encuentro pensado precisamente para que jóvenes emprendedores conozcan las posibilidades de instalar sus proyectos en el territorio.

Este último camino llevó también al Val do Navea a convertirse en la primera Startup Village de toda España y continúa ahora con Rural Valley, que pretende transformar Os Biocos en un campus para atraer emprendedores de dentro y fuera del país. Una carrera contra la despoblación que ha llevado el nombre de un concello de apenas medio millar de habitantes mucho más lejos de sus fronteras: San Xoán de Río ha sido reconocido como Municipio Rural Innovador y llegó a competir en los premios europeos de Inclusión y Diversidad con ciudades de dimensiones y recursos muy superiores, hasta hacerse este año con un bronce continental. El propio Pérez Blecua también ha sido incluido durante dos años consecutivos entre los cien líderes innovadores de Iberoamérica.

Nuevas familias para sostener la escuela

Precisamente en ese Impact Campus conoció San Xoán de Río la emprendedora argentina Natalia Andrea Romero, quien tan solo dos meses después de su visita decidió mudarse a la aldea ourensana para arrancar un hub de innovación. Ella ha sido precisamente una de las responsables del crecimiento de la población, pues en su mudanza también han llegado su marido y sus dos hijos, Salomón y Amelie. Y es que más o menos la mitad de los estudiantes que cogen ese microbús a Trives provienen de familias llegadas de otras partes de España, además de aquellas que retornaron a la aldea natal de sus padres o abuelos.

De hecho, este nuevo censo escolar con el que pretenden reabrir el colegio no se ve como un máximo histórico, sino como las bases de una demografía en crecimiento: cada semana, el Concello recibe nuevas llamadas de familias que se enteran por redes sociales o por los artículos que FARO ha publicado sobre las iniciativas para vivir en el rural, y que son redirigidas a Natalia para estudiar la viabilidad de su mudanza. «Hay una pareja que llegará a finales de diciembre, otra que está cerrando la compra de una casa a una familia que lleva toda la vida en el pueblo, y dos más que llegarán en un plazo de seis meses. Te hablo de matrimonios jóvenes, de entre 26 y 31 años, que muchas veces manifiestan la intención de tener hijos una vez conocen el lugar, y que son los que van a dar estabilidad a largo plazo a la escuela», explica Natalia.

También están interesados en matricular a sus hijos en el colegio los padres que los apuntan a Río Concilia, otro termómetro del buen hacer: «Dicíannos que para que iamos facer o campamento se non había nenos, e de seis que tivemos na primeira edición pasamos a 26 na última», cuenta Xosé Miguel.

La ilusión de volver a estudiar en la aldea

La noticia ha sido gratamente recibida en el resto del municipio. Es la comidilla del bar o del supermercado en los últimos días, y despierta la alegría tanto de quienes no pudieron disfrutarlo como de quienes vivieron sus últimos años. Sonia, de 25 años, es de las segundas: cursaba 2.º de Primaria en el colegio de San Xoán de Río antes de que cerrara y tuviera que vivir el resto de su formación fuera de la aldea. «Sentíase como estar en familia. Era unha aula unitaria, entón tiñamos a sorte de poder pasar o día con tódolos compañeiros e pasabámolo moi ben, tamén a mestra nos facilitaba moito as cousas», recuerda sobre su etapa en el centro.

Tras un tiempo trabajando fuera, ha vuelto recientemente a la aldea a través de una subvención para trabajar durante nueve meses en la que considera su casa, y confía en que estos futuros alumnos también la sientan como tal: «É a forma de arraigarse á súa zona, á súa terra, á súa xente, de poder desfrutar diariamente no lugar onde fan vida».