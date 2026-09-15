La Policía Nacional desarticula en Ourense una organización criminal de explotación sexual que usaba «brujería» con sus víctimas

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— como presuntas integrantes de una trama dedicada a la explotación sexual de mujeres en un inmueble situado en una céntrica calle de la ciudad. A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de prostitución y explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se inició el pasado mes de junio después de que los investigadores tuvieran conocimiento, a través de denuncias previas y de actuaciones anteriores, de que varias mujeres podrían estar ejerciendo la prostitución en un domicilio de la céntrica calle ourensana en condiciones de explotación.

Según las pesquisas, los responsables de la trama obtenían un beneficio económico de la actividad sexual de las mujeres, aprovechándose presuntamente de su situación de vulnerabilidad, necesidad y de su juventud. Algunas de ellas se encontrarían además en situación irregular en España.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fueron las supuestas presiones psicológicas ejercidas sobre las víctimas. La organización recurriría a determinados rituales relacionados con la «brujería», para los que habría colocado distintos objetos simbólicos en el interior de la vivienda. Con ello, según la investigación, pretendían condicionar la voluntad de las mujeres y dificultar que abandonasen la actividad.

El inmueble contaba además con un sistema de videovigilancia instalado en su interior. Las cámaras permitían controlar la actividad diaria y los servicios sexuales que se desarrollaban en las distintas estancias del piso ourensano.

Drogas a disposición

Durante el registro del domicilio, los agentes localizaron e intervinieron además diversa documentación y varias cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína rosa, marihuana y sustancias de corte. De acuerdo con la investigación, estas sustancias serían suministradas a demanda de algunos de los clientes que acudían al inmueble.

Entre los seis detenidos se encontraban tres personas que, además de sus presuntas funciones dentro de la organización, se encargaban de tareas de transporte y avituallamiento, proporcionando cobertura logística a la actividad desarrollada en la vivienda.

La operación se saldó también con la detención de una mujer que ejercía la prostitución en el inmueble. En su caso, se le atribuye un presunto delito contra la salud pública después de que los agentes hallaran en su poder diferentes fármacos que, según la investigación, estarían destinados a su distribución entre los clientes.

Los seis arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Violencia sobre la Mujer, Plaza número 1 de Ourense, que coordinó y dirigió las actuaciones policiales desarrolladas en el marco de la operación.

La Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono 900 105 090 y del correo electrónico trata@policia.es para comunicar de forma anónima y confidencial posibles casos relacionados con la trata y la explotación sexual.