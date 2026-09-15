Jóvenes empresarios se lucirán en el «AJE Box» durante dos semanas

Ourense reafirma su compromiso con el comercio de proximidad y con el impulso a la actividad de los jóvenes empresarios de la provincia a través de su apoyo a «Comercio Vivo», una iniciativa promovida por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense (AJE Ourense) para dar visibilidad al tejido empresarial y comercial ourensano.

Estará en formato «Box», un container transparente (y con aire acondicionado) en el jardín japonés que hay situado entre la subdelegación del Gobierno y el hotel Barceló Ourense hasta el próximo día 27 de septiembre.

El «AJE Box» permanecerá abierto todos los días, de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 21:00 horas. Este contenedor marítimo acondicionado como espacio expositivo se convierte en un escaparate abierto a la ciudad, en el que cerca de 15 empresas asociadas podrán participar de manera rotatoria y gratuita para mostrar sus productos, presentar sus servicios y establecer un contacto directo con los ciudadanos.

La propuesta combina la presencia física en las calles con una estrategia de comunicación digital. Paralelamente a la actividad desarrollada en el espacio expositivo, AJE Ourense llevará a cabo una campaña en redes sociales basada en contenidos audiovisuales y acciones de publicidad digital. De este modo, empresas que no estén físicamente presentes en el «AJE Box» también podrán incorporarse al proyecto mediante vídeos de presentación.

En conjunto, «Comercio Vivo» permitirá dar visibilidad directa a alrededor de 30 empresas y contribuirá, de forma indirecta, a la promoción del conjunto de asociados de AJE Ourense. Una estrategia que, en palabras del presidente provincial, «mezcla la proximidad de la calle con el alcance del mundo digital» y que busca adaptar la promoción empresarial a los nuevos hábitos de consumo y comunicación.

El "Aje Box" estará dos semanas en el jardín japonés de Ourense. / Brevebretema

En esta jornada inaugural estuvo presente «Mesas Dulces Ourense», el negocio de Diana Carolina Arévalo, que participa en esta primera jornada dando a conocer su actividad y acercando su propuesta al público que se acerque al espacio.

La programación continuará mañana con la presencia de «DagronFly Artesanía», que mostrará su trabajo y tendrá la oportunidad de presentar directamente su actividad a los visitantes, dentro de esta apuesta por acercar el talento y la iniciativa empresarial ourensana a la ciudadanía.

El presidente de la diputación, Luis Menor, que acudió a la inauguración, animó a los ourensanos a visitar el «AJE Box» durante las próximas dos semanas y a conocer de primera mano los proyectos y productos de los jóvenes empresarios de la provincia. El presidente provincial incidió así en la importancia de respaldar el comercio de proximidad y de favorecer espacios que permitan conectar a las empresas locales con la sociedad.

Con «Comercio Vivo», la Diputación de Ourense y AJE Ourense ponen el foco en un tejido empresarial que contribuye de forma decisiva a la actividad económica, al empleo y a la identidad de la provincia, apostando por combinar la presencia en el espacio público con las nuevas herramientas digitales para ampliar el alcance de las empresas ourensanas.