Arranca la obra de las rampas mecánicas de Vasco Díaz Tanco: 5,1 millones y capacidad «para 6.000 usuarios a la hora», enfatiza el Concello de Ourense

En la calle Vasco Díaz Tanco, ubicada en el populoso barrio ourensano de A Cuña, ha comenzado la transformación integral de su entramado urbano tras el anuncio del comienzo de los trabajos de humanización e instalación de rampas mecánicas para salvar la fuerte pendiente.

La obra, con un presupuesto de 5,1 millones de euros, representa el noveno proyecto del programa «Ourense Vertical» , que emplea rampas, escaleras mecánicas y ascensores para mejorar la movilidad en otros tantos puntos de la ciudad.

El elemento central de este proyecto de humanización son precisamente los cinco tramos de rampas, diseñados para vencer la pronunciada orografía de la zona. El barrio de A Cuña presenta desniveles acusados y, con la puesta en marcha de estas estructuras mecánicas —capaces de movilizar hasta 6.000 personas, una cifra un poco exagerada para el volumen de habitantes del barrio — se busca eliminar las barreras arquitectónicas.

Entre los tramos proyectados destacan dos rampas que marcarán un hito en la ciudad por sus dimensiones, con longitudes de 50 y 53 metros respectivamente, convirtiéndose en los segmentos mecánicos más largos instalados hasta la fecha en el municipio, según han indicado el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Urbanismo durante su visita a la zona.

Más allá del despliegue tecnológico de elevación, la actuación contempla una remodelación completa de la arteria a nivel de infraestructuras básicas. La intervención incluye la sustitución integral de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de un alumbrado público de alta eficiencia energética y el ajardinamiento de los espacios públicos para la creación de nuevas áreas verdes. El objetivo prioritario es revalorizar el entorno urbano y garantizar un acceso cómodo y seguro a equipamientos clave de la zona, como la Universidad Laboral, el centro de salud de referencia y el comercio local.

En el apartado económico y administrativo, el proyecto cuenta con un presupuesto inicial de licitación de 5,1 millones de euros. La adjudicación de las obras ha recaído en la empresa constructora Oreco Balgon S.A. por un importe final de 4 455 478 euros y un periodo de ejecución fijado en 12 meses. La oferta de la compañía fue la mejor valorada al aportar como mejoras cinco años de mantenimiento integral gratuito para la maquinaria mecánica y cuatro años adicionales de garantía sobre el año obligatorio.

La financiación combina fondos municipales con apoyo externo: está cofinanciada por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL), además de recibir una aportación de 9000 euros de la Diputación de Ourense.