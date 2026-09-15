Alerta por posible bombeo de agua de una poza contaminada en A Limia para el riego de cultivos

Las alarmas por contaminación del subsuelo se vuelven a activar en la comarca de A Limia. En esta ocasión, el colectivo ecologista Amigos das Árbores ha elevado una denuncia ante la pasividad de las instituciones frente al vertido y uso de aguas gravemente contaminadas en la Poza da Pedra Alta, ubicada en Cortegada, en el municipio de Sarreaus. Según la organización, durante los meses de verano se ha estado bombeando agua aparentemente tóxica de esta charca para alimentar sistemas de riego de algunas explotaciones próximas, «poniendo posiblemente en riesgo la salud de vecinos y la seguridad alimentaria de la zona», afirman. Un enclave que a principios de año «fue catalogado en mal estado por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por su contaminación», indican en su denuncia.

Frente a esta situación, Amigos das Árbores «exige respuestas inmediatas y depuración de responsabilidades al Concello de Sarreaus, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y a las Consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente y Sanidad». El colectivo pregunta abiertamente cómo se ha permitido el uso de este recurso contaminado, qué tipo de analíticas sanitarias se han realizado sobre las cosechas regadas y qué medidas de contención se van a aplicar para neutralizar la cianobacteria y drenar los vertidos tóxicos. Exigen la intervención urgente para la restauración integral de la Poza da Pedra Alta antes de que el impacto medioambiental sea irreversible.

Estado que presenta el agua, con aceite o gasoil según los denunciantes / Cedida

Una draga sumergida

Este entorno alberga una historia de abandono paralela: en sus aguas continúa la maquinaria que hace décadas alimentó una industria también contaminante, la extracción de feldespatos. La historia de la Poza da Pedra Alta es la de una cicatriz minera sin cerrar, afirman los denunciantes. El espacio ocupa la antigua cantera de extracción de feldespato, un mineral industrial ampliamente utilizado en las industrias de la cerámica, el vidrio y los azulejos para aportar resistencia y brillo. Tras el cese de las operaciones mineras y el definitivo abandono de la explotación a finales del siglo pasado, la enorme cavidad de 42 000 metros cuadrados quedó desamparada, convirtiéndose progresivamente en un vertedero perenne.

Vecinos y colectivos llevan años advirtiendo del abandono de ácidos y materiales altamente contaminantes en el fondo del foso, los cuales sufren filtraciones continuas hacia el canal principal de la antigua Laguna de Antela, cabecera y manantial clave del río Limia. Amigos das Árbores advierte de que «en las últimas semanas de septiembre se han detectado vertidos directos de aceites industriales y gasoil sobre la lámina de agua, combustible que emana de los depósitos y maquinaria de la draga hundida». El deterioro del agua «alcanzó un punto crítico a principios de 2026, cuando la Confederación Hidrográfica Miño-Sil confirmó oficialmente que el insólito tono rojo vivo que presentaba la poza se debía a la presencia masiva de la cianobacteria Planktothrix rubescens», advierte el colectivo denunciante.

Posibles daños para la salud

Este microorganismo, continúa la asociación ecologista, «produce microcistinas, una toxina altamente nociva capaz de causar graves daños hepáticos, cutáneos y neurológicos tanto en humanos como en animales». Pese a que las denuncias llegaron al SEPRONA de la Guardia Civil, a la Consellería de Medio Ambiente y a la propia Confederación Hidrográfica, «la inacción administrativa ha desencadenado el peor escenario posible», señalan.

En verano se instaló en el margen de la poza un potente motor de bombeo destinado a extraer agua de manera masiva para el riego agrícola de las fincas de A Limia. «Las imágenes captadas en septiembre revelan la maquinaria pesada succionando agua en medio de una superficie marcada por manchas de gasoil y viscosidad bacteriana». El nivel bajó unos dos metros, «lo que podría suponer miles de metros cúbicos de agua supuestamente tóxica utilizada supuestamente para el riego de cultivos», alertan desde Amigas das Árbores.

Escrito de la Confederación Hidrográfica Miño Sil

Por su parte la Confederación Hidrográfica MIño-Sil enviaba este martes unas declaraciones a FARO, en relación con la denuncia de los ecologistas en las que niega la presentacia de cianobacterias en los análisis realizados durante meses, pero aún así, a la vista de las fotos presentadas por Amigas das Árboles, hará nuevas pruebs.

«Entre diciembre de 2025 y abril de 2026 se tomaron un total de 7 muestras en la charca, que descartaron la presencia de cianobacterias o algas en la misma , lo que se había planteado en los momentos iniciales de las inspecciones como posible causa de la coloración rojiza, ya que antecedentes de otra masa de agua embalsada de esta Demarcación Hidrográfica en meses de invierno había mostrado un similar comportamiento, debido a la presencia de la especie de cianobacteria Planktothrix rubescens» explica , «detectándose que podría haber habido interferencias con la medición de clorofila-a, producida por algún complejo de coloración semejante». Igualmente, los resultados analíticos de las muestras de la charca «descartaron contaminación procedente de gasóleo y derivados (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno) o de hidrocarburos. La conclusión más adecuada vincularía la coloración rojiza de las aguas con la formación de algún complejo mineral inorgánico de fluoruros con aluminio o manganeso, ya que son los parámetros que aparecen en mayor concentración». Las pruebas en el laboratorio muestran que al subir el pH de la muestra mediante adición de sosa, desaparece la coloración, al desplazar en los complejos los iones hidroxilo de la sosa a los fluoruros, rompiéndolos y haciendo precipitar los metales. En conclusión, parece que se descarta como fuente de la coloración rojiza de las aguas tanto la existencia de vertidos contaminantes, como de proliferación biológica de cianobacterias, vinculándose a un proceso natural producto de los minerales y rocas de la zona, asegura la CHMS.

No obstante, en vista de las nuevas fotografías adjuntadas en el correo, «se realizarán nuevas investigaciones y tomas de muestra, tratándose de un caso aparentemente sin relación alguna con la coloración rojiza de invierno» expican .

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En cuanto a la charca, «la misma ocupa terrenos privados, siendo por tanto de titularidad privada, si bien las aguas contenidas en la misma se consideran de dominio público hidráulico, ya que su procedencia es tanto del afloramiento de aguas subterráneas como del agua de lluvia acumulada, como consecuencia de las excavaciones de la explotación arenera» advierten el organismo de cuencas.