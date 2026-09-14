La Ribeira Sacra cierra agosto con un 92,16% de ocupación y encara septiembre al alza

La Ribeira Sacra mantiene el pulso turístico una vez superado el pico del verano. El territorio cerró agosto con una ocupación media del 92,16%, uno de los mejores resultados de los últimos años y más de doce puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo mes de 2025, cuando se situó en el 80,10%. Un comportamiento que, además, no parece limitarse a los meses centrales del verano: las previsiones disponibles apuntan a que septiembre mantendrá una actividad turística elevada, con una ocupación media prevista del 63,01%, frente al 49,05% estimado en las mismas fechas del año pasado.

Son los datos recogidos por el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra entre los establecimientos turísticos del territorio, cifras que reflejan una ocupación especialmente elevada en prácticamente todas las modalidades de alojamiento. Los hoteles de 3 y 4 estrellas fueron los que registraron el mejor comportamiento durante agosto, con un 97,87%, a las puertas de la plena ocupación. Les siguieron las viviendas turísticas y de uso turístico, con un 93,50%, y el conjunto de otros alojamientos —albergues, pensiones, cámpings, apartamentos y hoteles de 1 y 2 estrellas—, que alcanzó el 92,64%. El turismo rural, por su parte, registró una ocupación media del 84,64%.

En términos absolutos, el balance de agosto en la zona, que busca ser Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, se traduce en 9.876 plazas ocupadas de las 10.716 disponibles. El dato supone un incremento superior a doce puntos respecto al año pasado y permite a la Ribeira Sacra superar también los niveles de ocupación registrados en 2023 y 2024.

Las previsiones

La evolución de septiembre apunta, además, a una prolongación de este buen comportamiento. Según el Consorcio de Turismo la previsión media de ocupación alcanza el 63,01% para este mes de septiembre, casi 14 puntos por encima de la previsión del 49,05% que se manejaba en el mismo periodo de 2025. Las mejores perspectivas corresponden nuevamente a los hoteles de 3 y 4 estrellas, que parten de una previsión del 91,30%. El resto de alojamientos se sitúa en el 76,40%, mientras que las viviendas turísticas y de uso turístico alcanzan el 43,79% y el turismo rural, el 40,53%.

Con las reservas contabilizadas hasta el momento, se estima que septiembre podría cerrar con 6.752 plazas ocupadas, manteniendo una tendencia superior a la de los últimos años. Un comportamiento que contribuye a prolongar la temporada turística más allá de julio y agosto y que refuerza uno de los objetivos estratégicos del destino: avanzar hacia una actividad desestacionalizada, menos concentrada en los meses centrales del verano.

El buen momento turístico de la Ribeira Sacra también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y agosto, únicamente abril y julio registraron una ocupación media diaria inferior a la de 2025. Pese a esas excepciones, el crecimiento conjunto durante los ocho primeros meses de 2026 se sitúa «entre los mayores de los que dispone de registro el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra».

Desde el organismo turístico valoran positivamente tanto el elevado nivel de ocupación alcanzado durante agosto como las perspectivas para septiembre. Unos datos positivos que se reflejan a nivel provincial, según los datos de la encuesta de ocupación hotelera del INE—a falta de las cifras del mes de agosto— , durante los primeros siete meses del año los alojamientos ourensanos contabilizaron un total de 197.478 viajeros y 390.863 pernoctaciones.n