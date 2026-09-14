Quince empresas pujan por los 12,7 millones de la ronda este de Ourense

La conexión de Benposta con la autovía A-52 está un poco más cerca de convertirse en una realidad. Quince empresas han presentado ofertas para construir la ronda este de Ourense, una carretera de 1,5 kilómetros que completará la circunvalación de la ciudad por el sur y que permitirá reducir de forma notable el recorrido actual hasta la N-525. La Xunta ha presupuestado la actuación en 12,7 millones de euros y prevé adjudicarla antes de que termine el año, con intención de iniciar las obras durante el primer trimestre de 2027.

Hoy, llegar desde Bemposta hasta la N-525 supone recorrer unos 4,6 kilómetros y emplear alrededor de siete minutos. Con la nueva carretera serán 1,7 kilómetros y poco más de un minuto. Esa reducción de distancia y tiempo es uno de los principales objetivos de una actuación que también busca descargar de tráfico algunos de los principales accesos de Ourense, especialmente vías como Marcelo Macías y la avenida de Zamora.

Para ello, la nueva infraestructura discurrirá por los concellos de Ourense y San Cibrao das Viñas y tendrá una población de referencia de 110.609 habitantes. Partirá de la glorieta situada en la confluencia de las carreteras OU-105 y OU-510, en Benposta, y avanzará en dirección suroeste hasta conectar con una nueva glorieta que distribuirá el tráfico hacia la N-525, la OU-525 y la A-52. La obra forma parte del Plan Sectorial Viario de Ourense e a súa contorna y permitirá completar el sistema de circunvalación previsto para la ciudad derivando hacia la red viaria exterior parte del tráfico que actualmente circula por zonas urbanas.

Poco recorrido, pero difícil

Los 1,5 kilómetros de la nueva carretera obligarán a resolver varios condicionantes del terreno y de las infraestructuras existentes. El trazado tendrá que pasar bajo la línea ferroviaria de Adif, salvar el río Barbaña y mantener el acceso a la Estación Depuradora de Augas Residuais de San Cibrao.

El proyecto incluye para ello tres estructuras principales. La primera será un paso inferior bajo las vías del tren; después llegará un viaducto de 80 metros sobre el río Barbaña, mientras que un paso superior permitirá conservar el acceso a la estación depuradora.

Durante los primeros 400 metros, la carretera discurrirá en terraplén. A partir de ahí continuará en desmonte, con taludes elevados, hasta aproximadamente el punto kilométrico 1+220, donde la presencia de la línea ferroviaria condiciona el trazado. Desde ese punto cruzará sobre el Barbaña y continuará hasta la glorieta existente en la N-525, que no necesitará modificaciones.

La calzada tendrá dos carriles de 3,5 metros, uno en cada sentido, además de arcenes de 1,50 metros. En las zonas con mayor pendiente se habilitará un carril adicional. El enlace con la N-525 y la OU-525 también será objeto de una actuación específica. Se construirán dos ramales: el sur partirá de la OU-525 mediante un carril de deceleración, mientras que el norte descenderá desde la glorieta existente hacia la N-525 y conectará con el carril adicional que da acceso a Expourense.

La actuación cuenta ya con el visto bueno del Consello da Xunta, que autorizó el contrato el pasado 13 de julio. Ahora, con las 15 ofertas recibidas, corresponde valorar las propuestas y seleccionar la empresa que ejecutará los trabajos. El contrato establece un plazo de 30 meses para completar la carretera, con la que Ourense contará con una nueva alternativa para distribuir el tráfico por el sur de la ciudad.