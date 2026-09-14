El joven ourensano Pablo Freire conquista su segunda medalla de oro consecutiva en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática

Proclamarse uno de los mejores de toda Iberoamérica en su disciplina ya es un éxito mayúsculo. Pero coronarse en esa cima dos años consecutivos está reservado a los elegidos del campo, y eso es precisamente lo que acaba de conseguir un joven ourensano apasionado por el arte de los números: Pablo Freire acaba de ganar una medalla de oro en la XLI Olimpiada Iberoamericana de Matemática, OIM, celebrada esta semana en Buenos Aires. La capital argentina ha visto al oriundo de la ciudad de As Burgas conseguir su segunda presea dorada consecutiva en esta competición, tras subir también a lo alto del podio en 2025, en Chile. De esta forma, Freire, alumno de 2.º de Bachillerato en el IES de As Lagoas, se convierte en el tercer bicampeón español de toda la historia del certamen, y en el primero en conseguir este logro en el siglo XXI.

Pablo luce la bandera española tras su victoria en Buenos Aires / FdV

Un talento matemático que empezó en Primaria

La carrera del joven ourensano en las competiciones matemáticas lleva ya un buen tiempo cosechando portadas en los medios locales. La primera vez que FARO habló de los éxitos de Freire fue en 2023, cuando se convirtió en uno de los cuatro ganadores de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales Junior dirigidas a alumnos de 2.º de la ESO. «Me sentí muy bien al ganar porque para mí significa mucho saber que tengo un buen talento matemático», confesaba por aquel entonces. Pablo había descubierto el mundo de las matemáticas en sexto de Primaria, tras investigar sobre astronomía durante el confinamiento y necesitar para ello más conocimientos sobre las fórmulas, el ingenio y la lógica.

Solo un año después de ese primer éxito ya comenzó a romper barreras: aunque aún empezaba 3.º de la ESO, Freire se presentó a la Olimpiada Matemática de Bachillerato, donde competiría con compañeros bastante más experimentados. Pudo disfrutar de este privilegio gracias a formar parte del proyecto Estalmat, el programa educativo universitario con el que cada sábado acudía hasta la universidad para «aprender conocimientos fuera del currículum escolar de una manera divertida», explicaba. El salto no se le hizo abismal, pues en ese debut de 2024 se hizo con un 25.º puesto y una medalla de bronce, y al año siguiente —aun siendo menor que el resto de concursantes— se subió hasta el segundo puesto de la tabla, lo que le valió una de las seis medallas de oro que se repartían.

De Ourense a Australia, Chile y Argentina

Esa máxima presea le dio el derecho a representar a España en las Olimpiadas Iberoamericanas, en las que consiguió su primer oro fuera de las fronteras, pero ese no fue su único viaje ese año: con la victoria nacional también se ganó el mérito de formar parte de la delegación en la Olimpiada Matemática Internacional. Hasta allí viajó Pablo el año pasado, como parte del equipo que acudió a Sunshine Coast, en Australia, en julio, y los resultados fueron magníficos: puesto 100 de entre los 630 participantes, medalla de plata y mejor clasificado de la delegación española. Sumándole, cómo no, su medalla a nivel autonómico, Freire cerró el 2025 con nada menos que cuatro premios distintos.

En este 2026, Pablo ha conseguido repetir exactamente el mismo medallero, sumando así a su palmarés dos récords de altura: es el primer gallego bicampeón en las Iberoamericanas y el español con mejores resultados de la historia de la Olimpiada Matemática Internacional, tras quedarse a muy poco del oro en Shanghái. Es precisamente esa victoria a nivel mundial —algo que ningún español ha conseguido todavía— la única barrera que le queda por superar para 2027, cuando, al estar aún cursando 2.º de Bachillerato, podrá competir por última vez en estas modalidades.

Problemas de cuatro horas y media

Detrás de un magnífico alumno hay un profesor de matemáticas, Carlos Ferreira, que le apoya. Tras anunciarse su oro en Chile, el docente explicaba que la prueba que le dio la presea «incluye seis problemas muy difíciles, por eso se realiza en dos jornadas con una duración de cuatro horas y media cada una. Es decir, una hora y media para cada problema». Son problemas «digamos abiertos, no son conocimientos muy avanzados, ni es lo mismo que en ESO o Bachillerato, sino que suelen ser estrategias de resolución de problemas, y entonces lo que hacen es entrenarse mucho resolviendo ejercicios que les obligan a construir y resolver estrategias de toma de decisiones que pueden ser aplicables incluso a las humanidades», indica.

Es él mismo quien remarca la «gran proyección» que guarda el intelecto y la pasión de Freire, y, a juzgar por sus antecesores, el futuro no cierra puertas para su crecimiento en el mundo académico: los dos anteriores bicampeones iberoamericanos —proclamados en 1988 y 1994— son ahora investigadores y docentes en instituciones como el CSIC, la Universidad de Sevilla o la Politécnica de Valencia. De momento, a Pablo le queda por definir su camino universitario, aunque confiesa que la etapa de Bachillerato la está llevando sin complicaciones. Aunque dedica muchas horas a la resolución de sesudos problemas matemáticos, Freire también tiene tiempo para cultivar aficiones como el bádminton. Además, lo de ser un as de las matemáticas le viene de familia: sus padres se dedican al gremio, y su hermana, aparte de estudiar la carrera en la USC, ya se proclamó ganadora gallega de estas olimpiadas y llegó a compartir podio local con Pablo en su primera participación.